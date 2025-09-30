Kritik 24 saat başladı, piyasalar tetikte! ABD hükümetinin kapanması ne demek?

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda “ABD hükümetinin kapanma riski” yakından takip ediliyor. ABD yasalarına göre Kongre’nin yıllık bütçesi her yıl 1 Ekim-30 Eylül arasındaki mali yılı kapsıyor.

KRİTİK 24 SAAT BAŞLADI

Bugün, gelecek mali yıla ilişkin bütçenin onaylanması için kritik 24 saat başladı. Bu süreçte bütçe onaylanmazsa, hükümet harcama yetkisini kaybedecek. Böyle bir durumda ülkede hayati hizmetler dışındaki bütün faaliyetler geçici olarak durduruluyor.

ORDU VE HASTANELER HARİÇ…

Bütçenin onaylanmaması ve yönetimin harcama yetkisini kaybetmesi, “ABD hükümetinin kapanması” olarak tanımlanıyor. Böyle bir durumda “hayati olmayan hizmetlerde görevli” kamu çalışanları izne çıkarılırken; ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri işlerine devam ediyor.

VANCE, KARAMSAR KONUŞTU

Bu arada konuyla ilgili Demokrat ve Cumhuriyetçilerin Başkan Trump ile Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Vance, “Demokratlar doğru şeyi yapmayacağı için kapanmaya doğru gittiğimizi düşünüyorum” dedi.

Muhtemel bir hükümet kapanması, küresel piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Bu tür kapanışlar genellikle “geçici” oluyor ancak yatırımcılar ABD’de yavaşlayan işgücü piyasası, enflasyon riski ve yükselen hisse senedi değerlemeleri konusunda temkinli bir dönemden geçiyorlar.

Muhtemel bir kapanma, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu yeniden değerlendirmelerine yol açabilir. Mayıs ayında Moody’s tarafından ABD kredi notu düşürülmüştü.

İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANMAYABİLİR

Bu arada ABD Çalışma Bakanlığı, federal hükümetin bu hafta kapanması durumunda ekonomik verilerin yayınlanmasının erteleneceğini; bunun, cuma günü açıklanacak ve piyasalar tarafından dikkatle beklenen tarım dışı istihdam raporunu da kapsayabileceğini bildirdi.

UÇUŞLAR DA ETKİLENEBİLİR

Öte yandan ülkede United Airlines, Delta Airlines, American Airlines başta olmak üzere sektörü temsil eden havayolu ticaret otoritesi ‘Airlines For America’ önemli bir açıklama yaptı. Hükümet kapanmasının havacılığı zorlayabileceği aktarılan açıklamada; hava trafik kontrolörleri ve güvenlik görevlilerinin ücretsiz çalışmaya zorlanması durumunda, uçuşların da yavaşlayabileceği uyarısında bulunuldu.