Yemeksepeti’nin 2025 verileri, Türkiye’de dönerin liderliğini sürdürdüğünü, İstanbul’da mercimek çorbası ve İzmir’de ayranın sepetlerin vazgeçilmezi olduğunu ortaya koydu.

Yemeksepeti, 2025 yılı sipariş verilerini analiz ederek Türkiye’de kullanıcıların yeme alışkanlıklarını ortaya koydu. Yemeksepeti verilerine göre döner ilk sıradaki yerini korurken; burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/ Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı.

Türklerin favori yemeği döner, lahmacun ve simit

İSTANBUL'DA MERCİMEK ÇORBASI İZMİR'DE AYRAN

Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir’de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu gösteriyor. İzmir’de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken; İstanbul’da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekiyor.

SİMİT VAZGEÇİLMEZLERDEN

Market kategorisinde ise simit, maden suyu ve çikolata öne çıktı. Market siparişlerinde içme suyu, fırın ürünleri ve gazlı içecekler de kullanıcıların sıkça sepetine eklediği ürün grupları arasında yer aldı. Kategori bazında bakıldığında ise atıştırmalık ürünler, market siparişlerinin en yoğun olduğu ana kategori olarak dikkat çekiyor.

