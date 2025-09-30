Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Orta Doğu'da barış umudu, piyasaya nasıl yansıyor? İşte BIST 100'de ilk tepkiler

Orta Doğu’da barış umudu, piyasaya nasıl yansıyor? İşte BIST 100’de ilk tepkiler

Orta Doğu’da barış umudu, piyasaya nasıl yansıyor? İşte BIST 100’de ilk tepkiler
Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkes için anlaşmaya vardı. Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı haber akışının yansımaları takip edilirken, BIST 100 %0,07 primle 11.056 puandan güne başladı. Endekste 11.000 destek ve 11.252 direnç olarak izlenirken; İş Yatırım tarafından yapılan analizde, barışın gerçekleşmesi halinde borsasının da pozitif tepki verebileceği aktarıldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Bir süredir satış baskısı altında olan Borsa İstanbul endeksi yeni haftaya da düşüşle başlamış, BIST 100 dünkü işlemlerde %-0,92 değer kaybetmiş ve 11.045 puandan kapanış yapmıştı.

Piyasada cuma günü açıklanacak eylül enflasyonu beklenirken, yeni günde Orta Doğu kaynaklı haber akışının yansımaları takip ediliyor.

Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de ateşkes için anlaşmaya vardı.

PİYASALARDA “ORTA DOĞU” YANSIMALARI

Piyasalara bakıldığında Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinde bugünkü işlemlere %0,07 primle 11.056 puandan başlangıç yaptı.

Ata Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende, “11.000 seviyesi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, önümüzdeki günlerde tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. 11.252 seviyesini ilk önemli direnç olarak izlemeyi sürdürüyoruz” görüşleri yer aldı.

Orta Doğu’da barış umudu, piyasaya nasıl yansıyor? İşte BIST 100’de ilk tepkiler - 1. Resim

PETROL DÜŞÜYOR, ALTIN YÜKSELİYOR

İş Yatırım tarafından yapılan analizde ise “Orta Doğu’da barış ümidi ile güne başlıyoruz. ABD Başkan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze Planını kabul ettiğini ve Filistinlilerin sorumluluk üslenmesi gerektiğini açıkladı. Anlaşmanın detayları henüz tam belli değil. Piyasa fiyatlamaları karışık sinyaller üretiyor. Brent petrol fiyatında son iki günde 3 dolara yakın gerileme görülüyor. Buna karşılık altın fiyatları yeni zirvelerle yükselişine devam ediyor” denildi.

Orta Doğu’da barış umudu, piyasaya nasıl yansıyor? İşte BIST 100’de ilk tepkiler - 2. Resim

ABD HÜKÜMETİNİN KAPANMASI

Dünya borsalarının da küçük adımlarla yükselişe devam ettiği aktarılan analizde, “ABD hükümetinin kapanma endişesi risk iştahı üzerinde önemli baskı oluşturmadı. Geçmiş yıllar tecrübesi, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin son dakikada anlaşacağına işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Borsa İstanbul’un, dün öğleden sonra sanayi hisselerine gelen satışlarla birlikte eylül ortasından beri en düşük seviyeye gerilediğine de dikkat çeken İş Yatırım, “Başkan Trump’ın Orta Doğu’da barış açıklamasına normal şartlarda Borsa İstanbul’un pozitif tepki vermesi gerekir. Olası bir barış haberine bankalar ve havacılık hisseleri iyi tepki verebilir. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.975 ve 11.175’te bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

