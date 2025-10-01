13 bin eserden 2.700’ü ABD’den! Türkiye kaçırılan tarihine kavuşuyor

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye, yurt dışına illegal yollardan çıkarılan tarihî eserlerinin peşine düşerken, son yıllarda ABD en çok iş birliği yapılan ülkelerin başında geliyor. 2024’ten beri 104 tarihî eseri Türkiye’ye geri gönderen ABD, son senelerde en çok kültür varlığı iade eden ülke oldu.

YENİ YÖNETİMİN ETKİSİ Mİ?

Geçen yıldan bugüne Lekytos görünümlü pişmiş toprak vazo, heykel başı, bronz kline, 14 adet muhtelif nesne, Bintepeler nekropol alanı kökenli bir kolye, Batı Anadolu kökenli ostotek ve kemik kalıntıları, tarihî bir çömlek, Marcus Aurelius heykeli ile son olarak Roma İmparatorluğu devrine ait olduğu tespit edilen 83 bronz sikke, ABD’den Türkiye’ye getirildi. Bu iadelerin çoğu ise Donald Trump idaresinde gerçekleşti ve ABD’deki yeni yönetim anlayışının etkisi olarak yorumlandı.

Türkiye’nin hâlâ ABD koleksiyonlarında iade edilmesi istenen tarihî eserleri bulunuyor. Bunların başında ise Yunan işgali esnasında Sardes’ten Metropolitan Müzesine taşınan eserler geliyor. Şimdiye kadar ABD’den beş imparator heykeli geri alınırken hakkında yakalama kararı çıkarılan özel bir koleksiyoncudaki Boubon antik şehri kökenli 2 bin yıllık imparator heykelinin iadesi için çabalar sürüyor.

13 BİN ESERİN 2 BİN 700'Ü ABD'DEN

Türkiye Cumhuriyeti, bugüne kadar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere farklı kurumlarının diplomatik ve hukuki çabalarıyla toplam 13 bin parçadan fazla tarihî eseri yurt dışından getirdi. Bu kültür varlıklarının 2 bin 700’e yakını ise ABD’den iade edildi.