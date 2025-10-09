Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > New York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede

New York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&P 500 zirvede

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
New York borsasında rekor kapanış! Nasdaq ve S&amp;P 500 zirvede
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

New York borsası, teknoloji hisselerindeki yükselişle günü rekor seviyelerde tamamladı. Yatırımcılar, hükümetin kapalı kalmasına rağmen Fed’in faiz indirimlerine devam edeceği beklentileriyle alım yaptı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 46.601,78 puanla yatay seyretti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 6.753,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kazançla 23.043,38 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken, Senatoda bugün yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar'ın geçici bütçe tasarıları, önceki oylamalarda olduğu gibi yine gerekli oy sayısına ulaşamadı. İki geçici tasarı, daha önce yapılan beş oylamada da Senatodan geçememişti.

Hafta başından bu yana teknoloji şirketlerinden gelen anlaşma haberleri ve yapay zekaya ilişkin artan iyimserlik, hükümetin kapanmasına dair endişeleri sınırlı tutsa da analistler, altının ons fiyatının ilk kez 4 bin doları aşmasının yatırımcıların artan risklere karşı güvenli liman arayışında olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Ayrıca analistler, piyasaların iş gücü piyasasına ilişkin alternatif göstergelerin zayıflama sinyalleri vermesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentilerinden de destek bulduğunu aktardı.

Ülkede federal hükümetin kapalı kalması ekonomik veri akışında aksamalara yol açarak belirsizlikleri artırırken, para politikasının seyrine dair daha fazla ipucu arayan yatırımcılar, Fed'in son toplantısına ait tutanakları takip etti.

Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin geçen ay faiz indiriminin boyutu konusunda fikir ayrılığı yaşadığını ortaya koydu.

Ayrıca tutanaklar, yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Arina Fedorovtseva'dan şampiyonluk sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
42 ilin batıya açılan kapısı olacak! Saatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecek - EkonomiSaatler süren yolculuk 43 dakikaya düşecekIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı! "Artık laf değil icraat lazım" - EkonomiIMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı!Altında rekor serisi devam ederken… Borsa günü düşüşle tamamladı - EkonomiBorsa düştü, altında rekor serisi devam ediyor!Emlak vergisinde kriz son buluyor: "Üst sınır" düzenlemesi masada! - Ekonomi"Üst sınır" düzenlemesi masada!Fiyatı 18 günde 3,5 milyon lira artırdı! Fırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi - EkonomiFırsatçılara 150'şer bin lira ceza kesildi1980'de rekor kırmıştı! Gümüş 45 yıl sonra tarihi zirveye çok yakın - Ekonomi45 yıl sonra tarihi zirveye çok yakın
Sonraki Haber Yükleniyor...