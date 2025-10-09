İnci Taneleri bu akşam neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman? Yeni sezon tarihi belli oldu

İnci Taneleri bu akşam neden yok, bitti mi, yeni bölüm ne zaman merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmaması sebebi ile yeni sezon tarihi izleyenler tarafından sorgulanıyor.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri, sezon finalinin ardından ekranlara ara verdi. İnci Taneleri yeni sezon çekim hazırlıkları henüz başlamadığı için bu akşam yayınlanmadı.

İNCİ TANELERİ BİTTİ Mİ?

İnci Taneleri bitmedi. Dizi 15 Mayıs 2025’te yayınlanan 44. bölümüyle sadece sezon finali yaptı.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı İnci Taneleri dizisinin yeni bölümleri, 2026 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.

İNCİ TANELERİ FİNAL Mİ YAPTI?

İnci Taneleri final yapmadı. Yapım şirketi BKM, hikayenin üçüncü sezonda devam edeceğini duyurdu.

İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İnci Taneleri’nin 3. sezonu Şubat 2026’da izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda kadroya sürpriz isimlerin dahil olması bekleniyor.