KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu

Lisans sınavının 14 Eylül'de tamamlanmasının ardından KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geldi.

40 bin 637 adayın başvurduğu üçüncü oturumda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak. KPSS sonuçları, değerlendirmelerin sona ermesin ardından ÖSYM.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ya da mobil uygulamaları üzerinden erişim sağlayabilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları olacaktıe.. İnternet sayfasında açıklanan sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.