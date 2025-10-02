Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlayacak, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak belli oldu! Yapımcı şirket ve kanal tarafından yapılan açıklamalarla izleyenlerin soruları netlik kazandı.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV’nin iki sezon boyunca ekrana getirdiği Hudutsuz Sevda dizisi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti.

Dizi ise üçüncü sezon başlamadan yayından kaldırıldı. Başlangıçta yeni sezon için hazırlık yapılması planlanırken hem kanal hem de yapımcı Medyapım, diziyi devam ettirmeme kararı aldı.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Hudutsuz Sevda artık ekranlarda yer almayacak. Perşembe akşamlarının sevilen dizisi, Haziran ayında yayınlanan sezon finalinin ardından yayından kaldırıldı. Dizi üçüncü sezona başlamadan final yaparak ekranlara veda etti.

HUDUTSUZ SEVDA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Hudutsuz Sevda 63. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Miray Daner’in canlandırdıpı Zeynep karakterinin senaryodan çıkarılmasıyla birlikte dizinin hikayesinde değişiklikler yaşandı. Yaşanan gelişmeler sonrası Hudutsuz Sevda yeni sezon hazırlıkları iptal edildi.

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPTI?

Hudutsuz Sevda, Mayıs ayında yayınlanan 63. bölümle ekranlara son kez geldi. Başlangıçta üçüncü sezon için planlar yapılırken, diziye farklı bir versiyon olan “Halo” adıyla devam edilmesi düşünülüyordu. Fakat yeni proje iptal edilince Hudutsuz Sevda final yaparak yayından kaldırıldı. Yapımcı ekibin, diziye devam etmek yerine “Yeraltı” adlı yeni bir projeye odaklandığı açıklandı.