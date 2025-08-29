Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi

- Güncelleme:
Diziler ne zaman başlıyor sorusu dizi severlerin gündeminde. Televizyon dünyasında yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte dizilerin yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Haziran ayında sezon finali yapan yapımlar, Eylül ayıyla birlikte ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi netleşmeye başladı.

İzleyiciler Kızılcık Şerbeti, Bahar, Eşref Rüya, Hudutsuz Sevda ve Uzak Şehir gibi reyting rekortmeni dizilerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kanalların yayın akışları ve yapım şirketlerinin açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, diziler ne zaman başlıyor, dizilerin yeni sezonları ne zaman gelecek?

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 1. Resim

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Televizyon ekranlarında yeni sezon maratonu başlıyor. Yaz boyunca ara veren dizilerin çoğu Eylül ayında izleyicisiyle buluşacak. Hem uzun soluklu yapımlar hem de yeni başlayacak projeler için heyecan dorukta.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 2. Resim

EŞREF RÜYA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya dizisinin ikinci sezon tarihi henüz netleşmedi. Kulis bilgilerine göre çekimlerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayının ikinci yarısında izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 3. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Çekimleri 23 Ağustos’ta başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinin 4. sezonunun 12 Eylül’de ekranlara dönmesi planlanıyor. Hikâyede final bölümünde yaşanan olayların ardından meraklı bekleyiş sürüyor.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 4. Resim

BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi Bahar, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Bahar dizisinin yeni sezonun ise 23 Eylül’de başlaması bekleniyor. Dizinin önceki yayın takvimine bakıldığında Eylül’ün son haftasında seyirciyle buluşması öngörülüyor.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 5. Resim

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezon tarihi büyük ilgiyle araştırılıyor. Üçüncü sezonunun 25 Eylül Perşembe günü başlaması planlanıyor. 

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 6. Resim

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir dizisi yeni sezon hazırlıklarına Ağustos ayında başladı. Net tarih henüz açıklanmasa da dizinin 15 Eylül’de ekranlarda olacağı tahmin ediliyor. İzleyiciler, yeni bölümlerde hikayenin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 7. Resim

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV’nin tarihi yapımı Kuruluş Osman 7. sezonuyla Eylül ayında ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon için yapılan açıklamalarda, Osman Bey’in oğlu Orhan Gazi karakterini Mert Yazıcıoğlu’nun canlandıracağı duyuruldu.

Diziler ne zaman başlıyor? Eşref Rüya, Kızılcık Şerbeti, Bahar ve Hudutsuz Sevda yeni sezon tarihi - 8. Resim

SAHİPSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisi yeni sezonda da ekrana gelecek. Henüz resmi tarih paylaşılmadı ancak Eylül ve Ekim ayları arasında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

