Bereketli Topraklar dizisi ne zaman başlıyor? Engin Akyürek ve Gülsim Ali başrolde!

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı "Bereketli Topraklar dizisi ne zaman başlıyor" merak edildi. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yayın tarihi ve detaylarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak. Show TV’nin 2025-2026 sezonu için en iddialı yapımlarından biri olarak Eylül ayının son haftalarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Show TV’nin yeni sezon takvimine göre, dizi Çarşamba akşamları yayınlanacak gibi görünüyor ancak resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Bereketli Topraklar, Engin Akyürek (Ömer Bereketoğlu) ve Gülsim Ali (Savcı Nevin) liderliğindeki güçlü bir oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Kadroda Belçim Bilgin (Zehra Karahanlı), Sarp Akkaya (Ferit Bereketoğlu), Bilal Yiğit Koçak (Salih Bereketoğlu), İlayda Akdoğan (Fatma Karahanlı), Zehra Kelleci (Karaca), Bahar Süer (Ceyda), Gözde Demirtaş (Seyhan Bereketoğlu), Ayşegül Günay (Azize Bereketoğlu), Hakan Çelebi (Bilal), Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi deneyimli ve genç isimler yer alıyor.