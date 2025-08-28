Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

- Güncelleme:
Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?
Show TV’nin yeni sezon bombası Bereketli Topraklar, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle dikkat çekti. Dizinin çekim yeri ve atmosferiyle de merak uyandırıyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrollerini paylaştığı Bereketli Topraklar dizisi, Adana’nın bereketli topraklarında geçiyor. 

2025-2026 sezonunda Show TV’de izleyiciyle buluşacak dizi, çekim lokasyonları ve güçlü senaryosuyla şimdiden sosyal medyada konuşuluyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri, Türkiye’nin tarım ve kültür merkezi Adana’da gerçekleştirilecek. Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı gibi ilçelerin dizinin çekim mekanlarını oluşturması bekleniyor. Dizi haftaya sete çıkacak. 

Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor? - 1. Resim

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Bereketli Topraklar, Adana’nın köklü aileleri Berekoğulları ve Karahanlılar arasındaki derin çatışmaları ve toprak mücadelesini konu alıyor.

Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), çocukken babası Rıza’nın öldürülmesiyle sarsılan hayatını, ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için sert kararlar alarak sürdürür. Ancak Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali), Ömer’in planlarını alt üst ederek onu sarsıcı bir aşk hikayesine sürükler.

Dizi, Berekoğulları’nın küçük oğlu Salih (Bilal Yiğit Koçak), sert mizaçlı Ferit (Sarp Akkaya) ve Karahanlılar’ın Zehra’sı (Belçim Bilgin) gibi karakterlerle aile içi çekişmeleri ve toplumsal dinamikleri derinlemesine işliyor.

Senaryo, Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi tarafından yazılıyor. 

Bereketli Topraklar dizisi nerede çekiliyor? - 2. Resim

BEREKETLİ TOPRAKLAR DİZİSİ HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin hikayesinin tamamı Adana'da geçiyor. Bu nedenle çekimler Adana'da gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

