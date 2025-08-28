Engin Akyürek ile Gülsim Ali’yi buluşturan Bereketli Topraklar’dan ilk kareler geldi! Herkes aynı yorumu yaptı

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi tarafından kaleme alınan, yönetmenlik ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın’ın gerçekleştirdiği ‘Bereketli Topraklar’ dizisi, Show TV’de izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

OKUMA PROVASINDA BULUŞTULAR

Bereketli Topraklar’ın güçlü oyuncu kadrosu okuma provasında buluştu. Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki yıllardır süren sessiz barışın yeniden çatışmaya dönüşmesini, geçmişin günahlarının bugüne yansımasını ve birçok hayatın yaşanmış ve yaşanamamış hikayelerini büyük aşklar eşliğinde ekrana taşıyacak olan dizi, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Öte yandan dizinin sosyal medya hesaplarından okuma provasında çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Başrol oyuncuları Engin Akyürek ile Gülsim Ali’yi yan yana görenler ikiliyi çok yakıştırdı. Görenler “Merakla bekliyoruz” , “Çok güzeller” , “Yakışmışlar” gibi yorumlarda bulundu.

BEREKETLİ TOPRAKLAR’IN OYUNCU KADROSUNDA YOK YOK

Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek gibi oyuncular yer alıyor.