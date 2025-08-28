Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kral Kaybederse dizisine sürpriz transfer! Gökçe Bahadır kadroda

Kral Kaybederse dizisine sürpriz transfer! Gökçe Bahadır kadroda
Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden biri olan ve Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Gökçe Bahadır merakla beklenen yapımın kadrosuna katıldı.

Star TV için OGM Pictures imzasıyla hazırlanan ve yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Kral Kaybederse’de yeni bir gelişme yaşandı. Projeye son olarak usta oyuncu Gökçe Bahadır katıldı.

GÖKÇE BAHADIR ‘SEVDA’ ROLÜYLE GELİYOR

Başarılı oyuncu, yönetmenliğini Taylan Biraderler ile Cem Toluay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizide “Sevda” karakterini oynayacak. Bahadır, medya patronu Cemal’in (Engin Şenkan) kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

EN SON ÖMER DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

Gökçe Bahadır’ın OGM Pictures’ın beğeni toplayan dizisi Ömer”in ardından, televizyon ekranlarına yine aynı yapım şirketinin büyük prodüksiyonlu projesiyle geri dönmesi hayranlarını da heyecanlandırdı.

