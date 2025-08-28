Bülent Şakrak’tan itibar suikasti tepkisi! “Devlet büyüklerine hakaret etmedim”
Gönül Dağı dizisinde Erdal Özyağcılar’ın oynadığı Süleyman Kaya’nın büyük oğlu Taylan karakterine hayat veren Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında çıkan karalama kampanyalarına sert tepki gösterdi. Şakrak, yaptığı açıklamayla sahte hesaplara ateş püskürdü.
TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı’na bu sezon dahil olan Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında çıkan karalama kampanyasına tepki gösterdi. Devlet büyüklerine hakaret ettiği iddialarını yalanlayan oyuncu, bu tür paylaşımların sahte hesaplardan yayıldığını ve kendisinin hiçbir zaman böyle bir ifadede bulunmadığını belirtti.
İDDİALARI SERT AÇIKLAMAYLA YALANLADI
Kendisini hedef alan olumsuz yorumların ve ‘itibar suikasti’ niteliğindeki paylaşımların artması üzerine Bülent Şakrak, kamuoyuna bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Oyuncu, böyle bir eylemle ilişkisinin olmadığını belirterek şu şekilde bir açıklama paylaştı:
“Aktif kullandığım tek sosyal medya mecrası burasıdır. Bunun dışındaki sosyal mecralarda hesabım bulunmamaktadır, itibar etmeyiniz. Ayrıca yıllar öncesi adıma açılmış olan sahte hesaplardan yapılan paylaşımların şahsımla hiçbir ilgisi yoktur. Ve son olarak bilinmelidir ki geçmişte ve bugünüm de devlet büyüklerine, kurumlarına ve kuruluşlara yönelik hakaret içerikli bir paylaşım olmamıştır.”