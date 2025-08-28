Bülent Şakrak’tan itibar suikasti tepkisi! “Devlet büyüklerine hakaret etmedim”

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı’na bu sezon dahil olan Bülent Şakrak, sosyal medyada hakkında çıkan karalama kampanyasına tepki gösterdi. Devlet büyüklerine hakaret ettiği iddialarını yalanlayan oyuncu, bu tür paylaşımların sahte hesaplardan yayıldığını ve kendisinin hiçbir zaman böyle bir ifadede bulunmadığını belirtti.

İDDİALARI SERT AÇIKLAMAYLA YALANLADI

Kendisini hedef alan olumsuz yorumların ve ‘itibar suikasti’ niteliğindeki paylaşımların artması üzerine Bülent Şakrak, kamuoyuna bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Oyuncu, böyle bir eylemle ilişkisinin olmadığını belirterek şu şekilde bir açıklama paylaştı: