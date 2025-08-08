Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik!

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik!
Gönül Dağı, TRT1, Erdal Özyağcılar, Bülent Şakrak, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı", 6. sezon çekimlerine 20 Ağustos'ta başlamaya hazırlanıyor. Yeni sezonda ise önemli bir değişiklik yapıldı; dizinin yönetmeni değişti.

TRT1'in cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Gönül Dağı", 6. sezon çekimlerine 20 Ağustos'ta başlamaya hazırlanıyor.

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik! - 1. Resim

Ancak dizide önemli bir değişiklik yaşandı; yönetmen koltuğu Aslı Kahraman’dan Ozan Uzunoğlu’na geçti.

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik! - 2. Resim

Sezon başlamadan önce Aslı Kahraman, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “Gönül Dağı projesi ve Köprü Film ile herhangi bir bağım kalmamıştır” ifadelerini kullanarak diziden ayrıldığını duyurdu.

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik! - 3. Resim

Yeni sezonda yönetmenliğe Ozan Uzunoğlu getirilirken, dizinin eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Ayrıca "Gönül Dağı" kadrosuna da yeni isimler katıldı.

6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik! - 4. Resim

Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin oğlu rolüyle Bülent Şakrak diziye dahil oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Narin Güran cinayetinde bir yeni gelişme daha! Hapisteki 4 kişiyi de ilgilendiriyorBir kentte daha denize girmek yasaklandı... Aman dikkat!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli" - MagazinSon halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Yorum yağdı: "Yaşlandığın çok belli"Ünlü oyuncu Norman Eshley hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurdu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurduSunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - MagazinBoşanıyorlar mı? 'Taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Apar topar açıklama geldiÜnlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış" - MagazinAylık geliri ağızları açık bıraktı: "İyi paraymış"Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti - MagazinEn büyük hayali ortaya çıktı! Duyanlar gözyaşlarına boğulduAcı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti - MagazinAcı haberi kızı duyurdu! Umman Özkul vefat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...