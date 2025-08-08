6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik!

TRT1'in cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Gönül Dağı", 6. sezon çekimlerine 20 Ağustos'ta başlamaya hazırlanıyor.

Ancak dizide önemli bir değişiklik yaşandı; yönetmen koltuğu Aslı Kahraman’dan Ozan Uzunoğlu’na geçti.

Sezon başlamadan önce Aslı Kahraman, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “Gönül Dağı projesi ve Köprü Film ile herhangi bir bağım kalmamıştır” ifadelerini kullanarak diziden ayrıldığını duyurdu.

Yeni sezonda yönetmenliğe Ozan Uzunoğlu getirilirken, dizinin eylül ayında yayınlanması planlanıyor. Ayrıca "Gönül Dağı" kadrosuna da yeni isimler katıldı.

Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Süleyman Kaya karakterinin oğlu rolüyle Bülent Şakrak diziye dahil oldu.