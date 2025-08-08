Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"

Özellikle “Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

“Koçum Benim”, “Tatlı Bela Fadime”, “İkizler Memo-Can” gibi yapımlarda da yer alan Erdoğan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Bazıları "Hiç değişmemiş", "Hâlâ çok güzel" yorumları yaparken, bazı takipçileri ise "Yıllar seni de es geçmemiş", "Ne kadar değişmişsin", "Yaşlandığın çok belli" gibi ifadelerle oyuncunun yaş almış görüntüsünü değerlendirdi.