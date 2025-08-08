Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"

Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: &quot;Yaşlandığın çok belli&quot;
Nehir Erdoğan, Sosyal Medya, Instagram, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönemin unutulmaz projelerinde yer alarak büyük bir hayran kitlesi edinen Nehir Erdoğan, uzun süredir magazinden uzak kalsa da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geliyor. Son olarak tatil fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Özellikle “Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli" - 1. Resim

“Koçum Benim”, “Tatlı Bela Fadime”, “İkizler Memo-Can” gibi yapımlarda da yer alan  Erdoğan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli" - 2. Resim

Bazıları "Hiç değişmemiş", "Hâlâ çok güzel" yorumları yaparken, bazı takipçileri ise "Yıllar seni de es geçmemiş", "Ne kadar değişmişsin", "Yaşlandığın çok belli" gibi ifadelerle oyuncunun yaş almış görüntüsünü değerlendirdi.

Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli" - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

90 yıl sonra bir ilk! Yeni Zelanda'ya demir attılar...İstanbul'da korkutan tablo! Barajların yarısı artık boş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü oyuncu Norman Eshley hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurdu - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurduSunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - MagazinBoşanıyorlar mı? 'Taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Apar topar açıklama geldiÜnlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış" - MagazinAylık geliri ağızları açık bıraktı: "İyi paraymış"Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti - MagazinEn büyük hayali ortaya çıktı! Duyanlar gözyaşlarına boğulduAcı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti - MagazinAcı haberi kızı duyurdu! Umman Özkul vefat ettiJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar - MagazinJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar
Sonraki Haber Yükleniyor...