Nehir Erdoğan son halini paylaştı, sosyal medya karıştı: Gören yorum yağdırdı: "Yaşlandığın çok belli"

Bir dönemin unutulmaz projelerinde yer alarak büyük bir hayran kitlesi edinen Nehir Erdoğan, uzun süredir magazinden uzak kalsa da sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme geliyor. Son olarak tatil fotoğraflarını paylaşan Erdoğan, takipçilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Ünlü ismin son hali sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.
Özellikle “Yabancı Damat” dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Nehir Erdoğan, Instagram hesabında yayınladığı son paylaşımlarıyla gündeme geldi.
“Koçum Benim”, “Tatlı Bela Fadime”, “İkizler Memo-Can” gibi yapımlarda da yer alan Erdoğan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.
Bazıları "Hiç değişmemiş", "Hâlâ çok güzel" yorumları yaparken, bazı takipçileri ise "Yıllar seni de es geçmemiş", "Ne kadar değişmişsin", "Yaşlandığın çok belli" gibi ifadelerle oyuncunun yaş almış görüntüsünü değerlendirdi.
