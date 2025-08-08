Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü oyuncu Norman Eshley hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurdu

Ünlü oyuncu Norman Eshley hayatını kaybetti! Ölüm haberini eşi duyurdu

- Güncelleme:
“George and Mildred” dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Norman Eshley, kanserle verdiği mücadeleyi kaybederek 80 yaşında hayatını kaybetti. Son anlarını eşiyle birlikte geçiren oyuncunun menajeri ve eşi duygularını paylaştı.

İngiliz televizyonlarının sevilen yüzlerinden Norman Eshley, uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek 80 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu, Cumartesi günü Gloucestershire Kraliyet Hastanesi’nde eşi Rachel Eshley’in yanında son nefesini verdi.

ÖLÜM HABERİNİ EŞİ VE MENAJERİ DUYURDU

Menajeri Thomas Bowington, ölüm haberini duyururken, “Norman Eshley’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Sıcakkanlı, nazik ve mütevazı bir insandı. Onun benzersiz sesini bir daha telefonda duyamayacak olmak beni derinden etkiliyor” dedi.

Eşi Rachel ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Birlikteliğimiz belki kısa sürdü ama geçirdiğimiz her an için minnettarım. O sadece eşim değil, en iyi arkadaşımdı. Kalbim hep onunla olacak.”

