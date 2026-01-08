Kahramanmaraş son dakika haberleri siren seslerinin duyulması ile beraber araştırılmaya başlandı. Savaş siren sesi duyan vatandaşlar ''Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor?'' sorusunun cevabını sorguladı. AFAD Kahramanmaraş siren sesi ile ilgili duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Kahramanmaraş’ta son günlerde duyulan siren sesleri, kent genelinde yaşayan vatandaşlarda kısa süreli endişeye yol açtı. Konuyla ilgili resmi açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) geldi. Peki, Kahramanmaraş'ta siren sesleri neden çalıyor?

Kahramanmaraş’ta gün içinde duyulan siren sesleri vatandaşlarda endişe meydana getirdi. Konuyla ilgili resmi açıklama AFAD’dan geldi. Yetkililer, kent genelinde yaşanan durumun herhangi bir acil olayla ilgili olmadığını bildirdi.

AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü, deprem erken uyarı ve alarm sistemlerinin kontrol edilmesi amacıyla 7-9 Ocak 2026 tarihleri arasında planlı bir sirenli tatbikat gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, il genelinde siren sistemlerinin test edildiği, bu nedenle belirli aralıklarla siren seslerinin duyulabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların test süresince paniğe kapılmaması gerektiğini vurgularken, çalışmaların tamamen hazırlık ve sistem kontrolü kapsamında yürütüldüğünü ifade etti.

