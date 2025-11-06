Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi

Sirenler neden çalıyor ve siren seslerinin nedeni ne merak ediliyor. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan duyuruda, siren denemesinin bugün (6 Kasım Perşembe) saat 10.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Deneme sirenlerinin kısa aralıklarla çalacağı, vatandaşların endişe duymaması gerektiği ifade edildi.

SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

Kocaeli Valiliği de benzer bir açıklama yaparak siren testinin nedenini açıkladı. Siren sesleri 10 Kasım anma töreni hazırlıkları ve siren sistemi testi sebebi ile bazı illerde duyulmaya başlandı.

''10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.05’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de tüm ikaz ve alarm sistemleri devreye girecek.

Bu kapsamda sistemlerin sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren siren sistemi test edilecek.

Siren sesleri yaklaşık kısa aralıklarla duyulacak olup, herhangi bir acil durum veya tehlike söz konusu değildir.'' ifadelerine yer verildi.