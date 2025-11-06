Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi

Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklama geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sirenler neden çalıyor, siren seslerinin nedeni ne gibi sorular vatandaşların gündeminde. Gaziantep ve Kocaeli başta olmak üzere bazı illerde sabah saatlerinde duyulan siren sesleri vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medyada “Deprem mi oldu?”, “Acil bir durum mu var?” soruları da gündeme gelirken, konuyla ilgili resmi açıklama valiliklerden geldi.

Sirenler neden çalıyor ve siren seslerinin nedeni ne merak ediliyor. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan duyuruda, siren denemesinin bugün (6 Kasım Perşembe) saat 10.00 ile 11.00 arasında gerçekleştirileceği bildirildi. Deneme sirenlerinin kısa aralıklarla çalacağı, vatandaşların endişe duymaması gerektiği ifade edildi.

Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklaması geldi - 1. Resim

SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

Kocaeli Valiliği de benzer bir açıklama yaparak siren testinin nedenini açıkladı. Siren sesleri 10 Kasım anma töreni hazırlıkları ve siren sistemi testi sebebi ile bazı illerde duyulmaya başlandı.

''10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.05’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de tüm ikaz ve alarm sistemleri devreye girecek.

Bu kapsamda sistemlerin sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren siren sistemi test edilecek.

Siren sesleri yaklaşık kısa aralıklarla duyulacak olup, herhangi bir acil durum veya tehlike söz konusu değildir.'' ifadelerine yer verildi.

Sirenler neden çalıyor? 6 Kasım Valiliklerden siren sesi için açıklaması geldi - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti! - HaberlerRafet Milli kimdir, kaç yaşında? Amcasının oğlu hayatını kaybetti!BUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerBUSKİ su kesintisi 6 Kasım! Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında? - HaberlerAslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında?İZSU su kesintisi 6 Kasım listesi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU su kesintisi 6 Kasım listesi! İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Uşak'ta bugün yağmur var mı? 6 Kasım MGM güncel hava durumu raporunu paylaştı - HaberlerUşak'ta bugün yağmur var mı? 6 Kasım MGM güncel hava durumu raporunu paylaştıViktoria Plzen Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi statta? - HaberlerViktoria Plzen Fenerbahçe maçı nerede oynanacak, hangi statta?
Sonraki Haber Yükleniyor...