Uzmanlar, kan tahlili sonuçlarını veya şikâyetleri yapay zekaya danışarak tedavi kararı almanın yanıltıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son dönemde hekimlerin en sık karşılaştığı problemlerden biri hastaların yalnızca şikâyetlerini veya kan tahlili sonuçlarını yapay zekaya sorarak tedavi kararı almaya çalışması oluyor. Birçok kişi “Kan değerlerim sınırda, ilaca başlamalı mıyım?” gibi sorularla yapay zekaya başvuruyor. Ancak iç hastalıkları hekimi Uzm. Dr. Giunel Mamedova bu yaklaşımın yanıltıcı olabileceğini ve yanlış ilaç kullanımına yol açabileceğini vurguluyor.

Bir tedaviye başlanıp başlanmayacağına yalnızca kan tahlilindeki sayılara bakılarak karar verilmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Mamedova, “Bazı değerler normal sınırlarda olsa bile kişinin yaşı, aile öyküsü, eşlik eden hastalıkları, tedavi kararını etkiler” dedi.

