Beslenme uzmanları, kış aylarında azalan su tüketiminin bağışıklığı zayıflatabileceğine dikkat çekerek uyarıyor: Gribe karşı direnç için günde 8-10 bardak su içmenin yanı sıra dengeli ve antioksidan zengin beslenme öneriliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kış aylarında su tüketiminin azaldığını belirten beslenme ve diyet uzmanı Pakize Gizem Akgül, “Ancak, vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı vardır ve vücut direncinin arttırılması açısından önemlidir. Ortalama 8-10 bardak su tüketmeye dikkat edin” uyarısında bulundu.

Her yıl havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip salgınının pek çok kişiyi etkilediğini söyleyen Akgül, “Gribe karşı bağışıklık sistemimizi desteklemek hem hasta olmamak hem de daha çabuk iyileşmek için alınabilecek en önemli tedbir. Bağışıklık sistemini desteklemek için sürekli olarak Akdeniz tipi ve omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenme, her gün düzenli C vitamini içeren gıdaları tüketmek ve antioksidan içerikleri yüksek besinleri tercih etmek tavsiye edilir. Ancak bütün bunların yanında yeterli su tüketimi de bağışıklığı güçlendiren etkenlerdendir. Kışın ilk terk ettiğimiz şey su içmektir. Gribe karşı dirençli olabilmek için kışın susamasak da su içmeliyiz” dedi.

