Beslenme alışkanlıkları ile sağlık arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar sürerken, uzmanlar bitter çikolatanın faydalarına dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Berna Arslan, bitter çikolatanın düzenli ve ölçülü tüketildiğinde kalp-damar sağlığı ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini söyledi.

Bitterin yüksek kakao oranı sayesinde güçlü antioksidanlar içerdiğini belirten Arslan “Günlük 2-3 küçük kare tüketimi özellikle hipertansiyon riski olan bireylerde birkaç hafta içinde kan basıncını düşürebilir. Ancak enerji yoğunluğu sebebiyle aşırıya kaçılmamalı” dedi. Bitterin içerdiği antioksidanlar sayesinde yaşlanma karşıtı etki gösterebileceğini vurgulayan Arslan “Bu dengeli beslenme ve sağlıklı hayatla mümkün. Ayrıca ruh hâline de olumlu katkıları var. Kakao oranı en az yüzde 70 olan, şeker ve katkı maddesi düşük ürünleri seçmeliyiz” diye konuştu.