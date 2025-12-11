İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, bitter çikolata tüketimi hayat süresini uzatıyor. Bitter çikolatanın ana bileşeni olan kakao, bitkilerin doğal olarak ürettiği önemli bir bileşik olan "teobromin" içeriyor. Bu madde ise hücrelerde zamanla biriken hasarın bir göstergesi olan biyolojik yaşı belirgin şekilde düşürüyor.

Uzmanlar, teobrominin bu yaşlanma karşıtı etkiyi tam olarak nasıl gösterdiğinden emin olmasalar da, bu faydayı elde etmek için yüksek kakao içeriğine sahip çikolataların tüketilmesi gerekiyor. Çünkü şekersiz çikolataya acı tadını veren teobromin, bitter çikolatalarda önemli miktarlarda bulunuyor.

ÖLÇÜLÜ TÜKETİM ÖNEMLİ Araştırmanın yazarı King's College London'dan Profesör Jordana Bell, "İnsanların daha fazla bitter çikolata yemesi gerektiğini söylemiyoruz" diyerek uyarırken, "Ancak bu araştırma, günlük yiyeceklerin nasıl daha sağlıklı, daha uzun bir yaşam için ipuçları barındırdığını anlamamıza yardımcı olabilir" şeklinde konuştu. Bitter çikolatanın bile yüksek yağ ve şeker içeriğine sahip olabileceğini belirten Bell, bu yüzden bitter çikolatanın dengeli bir beslenmenin parçası olarak ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

DNA VE TELOMERLER İNCELENDİ Çalışma, İngiltere’den 509 kişilik ve Almanya'dan bin 60 kişilik olmak üzere iki bağımsız araştırma grubundan edilen sağlık verilerini inceledi. Ortalama yaşları 60 olan bu bin 669 birey genellikle sağlıklıydı ve belirli hastalıklar için seçilmemişlerdi.

Biyolojik yaşı değerlendirmek için ekip, DNA'daki kimyasal değişikliklere ve kromozomların uçlarındaki koruyucu başlıklar olan telomerlerin uzunluğuna odaklandı. Telomerler, ayakkabı bağcığının ucundaki plastik parça gibi, genetik materyalin çözülmesini ve hasar görmesini engelliyor. Daha kısa telomerler, yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

BİYOLOJİK YAŞLARI DAHA DÜŞÜK ÇIKTI Sonuçlarda, kanlarında daha yüksek teobromin seviyeleri dolaşan kişilerin biyolojik yaşı, gerçek (kronolojik) yaşlarından daha düşük çıktı. Kakao ve kahvedeki diğer maddelerin benzer bir bağlantı gösterip göstermediği test edildikten sonra, bu etkinin teobromine özgü olduğu tespit edildi.

BİTTER ÇİKOLATANIN SAĞLIK İÇİN PEK ÇOK FAYDASI VAR Köpekler için zehirli olduğu bilinen bu önemli bileşik, daha önce insanlarda kalp hastalığı riskini azaltmak gibi sağlık faydalarıyla ilişkilendirilmişti. Aynı zamanda kan basıncını düşürdüğü, yağ metabolizmasını desteklediği, kan akışını artırdığı, bilişsel işlevi geliştirdiği ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyle mücadele ettiği düşünülüyor.

Araştırmacılar, "Kakaodan elde edilen, yaygın olarak tüketilen bir beslenme alkaloidi olan teobromin, model organizmalarda uzamış yaşam süresi ve insanlarda sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir. Burada, dolaşımdaki teobromin seviyeleri ile iki bağımsız popülasyon bazlı grupta daha yavaş epigenetik yaşlanma arasında anlamlı bir ilişki rapor ediyoruz" ifadelerini kullandı.

