Rusya’nın kuzeyindeki Tuloma Nehri’nde son dönemde popüler hale gelen sağlık trendi ‘buzda yüzme’ etkinliğine katılan bir turist, akıntıya kapılarak kayıplara karıştı. Belaruslu kadının hayalindeki tatil için orada bulunduğu kaydedilirken, tur organizatörü kullanılan ekipmanların güvenlik standartlarına uymadığı gerekçesiyle suçlandı.

Rusya’nın kuzeyindeki Kola kasabası yakınlarındaki Tuloma Nehri’nde son dönemin popüler aktivitesi ‘buzda yüzme’ etkinliğine bir grup arkadaşıyla katılan 57 yaşındaki Belaruslu turist akıntıya kapılarak kayboldu. Kadının ‘hayalindeki tatili’ yapmak için katıldığı organizasyon felaketle sonlandı.

Buzda yüzme etkinliği

HAYATTA KALMASI İMKANSIZ

Olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, bölgenin zorlu hava koşulları nedeniyle büyük zorlukla yürütüldü. Yoğun sis, -30 dereceyi bulan dondurucu soğuk ve neredeyse tamamen karanlık ortam, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı.Ekiplerin nehirde ve denizde günlerce süren yoğun çalışmalarına rağmen kayıp kadın bulunamazken, turistin hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiriyor. Yetkililer, bu soğukta bir insanın nehirde birkaç saatten fazla hayatta kalmasının imkansız olduğunu vurguluyor.

Yerel halk ise turistik geziler için kullanılan nehrin, gelgit hareketleri ve güçlü su altı akıntıları nedeniyle tehlikeli olduğunu savunuyor. Kazanın, su hareketlerinin en yoğun olduğu düşük gelgit zamanına denk gelmiş olabileceği belirtiliyor.

YENİ TREND: BUZDA YÜZME

'Buzda yüzme' etkinliği, Kuzey Kutbu’nda neredeyse donmuş sularda güvenli bir deneyim sunduğu iddiasıyla pazarlanıyor. Katılımcılara, vücudu soğuktan koruyan kalın ve yalıtımlı özel kıyafetler giydiriliyor. Tanıtımlarda bu kıyafetlerle sırt üstü yüzmenin mümkün olduğu ve 'boğulmanın neredeyse imkânsız olduğu' öne sürülüyor. Organizasyonlar, profesyonel rehberlik, fotoğraf çekimi ve etkinlik sonrası sıcak içecekler eşliğinde “unutulmaz bir macera” vadediyor.

Ancak bu kıyafetlerin sert yapısı nedeniyle hareket kabiliyetini kısıtladığı, bu yüzden katılımcıların genellikle halatla bağlandığı veya kontrollü alanlarda yakından gözetim altında tutulduğu ifade ediliyor.

Kayıp turistin arkadaşı Oksana, onu enerjik ve meraklı biri olarak tanımlayarak, aylardır Kola Yarımadası’na gitmek, balinaları görmek, kutup gecesini ve bölgenin eşsiz doğasını deneyimlemek istediğini anlattı. Turistin damadı ise yaptığı açıklamada, “Eşimin annesi kayboldu. Yılbaşında özellikle oraya gitmek istediğini biliyoruz. Ekstrem sporlarla ilgisi yoktu, sadece aktif bir insandı” dedi.

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili başlatılan incelemede organizatörü suçladı. Yetkililer, kullanılan termal giysilerin güvenlik standartlarına uymadığını, kullanım sürelerinin dolduğunu ve gerekli yıllık sertifikasyon işlemlerinin yapılmadığını açıkladı.

Aynı bölgede Noel’in ertesi günü yaşanan benzer bir olayda ise Hintli ve Çinli turistlerin buzda yüzerken akıntıya kapıldığı, ancak tesadüfen yakınlardan geçen bir tekne sayesinde kurtarıldığı bildirildi. Bu olaylar, buzda yüzme gibi turistik aktivitelerin güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

