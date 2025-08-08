'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu

Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına yakın mesafede bulunan ve birçok dizi ile filme ev sahipliği yapan tarihi Müderrisoğlu Konağı, restore ediliyor.

Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Kibar Feyzo' filminin çekiminin yapıldığı tarihi konağın restorasyonu ile kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Konaktaki restorasyon süreci yerinde inceleyen Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak sürdürülen onarım çalışmalarının önemine dikkat çekti.