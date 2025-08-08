Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu

'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu

Güncelleme:
&#039;Kibar Feyzo&#039;nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu
Gündem Haberleri

Hatay'da birçok filme ev sahipliği yapan ve “Kibar Feyzo” filminin çekilmesi ile tanınan konak, restore ediliyor.

Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına yakın mesafede bulunan ve birçok dizi ile filme ev sahipliği yapan tarihi Müderrisoğlu Konağı, restore ediliyor.

'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu - 1. Resim

Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Kibar Feyzo' filminin çekiminin yapıldığı tarihi konağın restorasyonu ile kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu - 2. Resim

Konaktaki restorasyon süreci yerinde inceleyen Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak sürdürülen onarım çalışmalarının önemine dikkat çekti.

'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu - 3. Resim

'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu - 4. Resim

