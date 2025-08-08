'Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak ile ilgili yeni gelişme! Son görüntüsü gündem oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da birçok filme ev sahipliği yapan ve “Kibar Feyzo” filminin çekilmesi ile tanınan konak, restore ediliyor.
Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırına yakın mesafede bulunan ve birçok dizi ile filme ev sahipliği yapan tarihi Müderrisoğlu Konağı, restore ediliyor.
Kemal Sunal, Şener Şen gibi isimlerin başrolünde oynadığı 'Kibar Feyzo' filminin çekiminin yapıldığı tarihi konağın restorasyonu ile kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Konaktaki restorasyon süreci yerinde inceleyen Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, yapının tarihi dokusuna sadık kalınarak sürdürülen onarım çalışmalarının önemine dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız