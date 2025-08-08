Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi

2022 yılında evlenen oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmıştı. Ancak mutlu evlilikleri, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerle gölgelenmeye başladı.

Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması, magazin camiasında boşanacakları yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bu ani gelişme sonrası iddialar hızla yayılsa da, kısa süre sonra çiftin yeniden sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladıkları görüldü.

Oktay, ayrılık söylentilerine inat, Instagram’da eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğrafı “Şükür sebebim ailem” notuyla paylaştı. Ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da benzer şekilde aile fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

SORUNLARIN MERKEZİNDE SET ARAKADAŞI VAR

Yaşanan sorunların merkezinde, Oktay’ın yeni dizisi ‘Harman Yeri’nin set arkadaşı Gülsim Ali ile olan samimi iletişimi olduğu iddiaları konuşuldu.

Öte yandan sunucu Tuğçe Aral’ın, “Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti” şeklindeki açıklaması sonrası, söz konusu oyuncunun Berk Oktay olduğu gündeme geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Berk Oktay, çıkan bu iddialara karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, avukatı Nagehan Boyraz da haberlerin ardından hukuki süreç için hazırlık yapıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, avukatının açıklamasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.