Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında çıkan boşanma iddiaları magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tuğçe Aral’ın “mesajla taciz” suçlamalarına karşı Oktay, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.

2022 yılında evlenen oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, geçen yıl dünyaya gelen kızları Mira Milena ile mutluluklarını taçlandırmıştı. Ancak mutlu evlilikleri, son dönemde yaşanan bazı gelişmelerle gölgelenmeye başladı.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 1. Resim

Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması, magazin camiasında boşanacakları yönünde spekülasyonlara yol açtı. Bu ani gelişme sonrası iddialar hızla yayılsa da, kısa süre sonra çiftin yeniden sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladıkları görüldü.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 2. Resim

Oktay, ayrılık söylentilerine inat, Instagram’da eşi ve kızının yer aldığı bir fotoğrafı “Şükür sebebim ailem” notuyla paylaştı. Ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da benzer şekilde aile fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 3. Resim

SORUNLARIN MERKEZİNDE SET ARAKADAŞI VAR

Yaşanan sorunların merkezinde, Oktay’ın yeni dizisi ‘Harman Yeri’nin set arkadaşı Gülsim Ali ile olan samimi iletişimi olduğu iddiaları konuşuldu.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 4. Resim

Öte yandan sunucu Tuğçe Aral’ın, “Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti” şeklindeki açıklaması sonrası, söz konusu oyuncunun Berk Oktay olduğu gündeme geldi.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 5. Resim

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Berk Oktay, çıkan bu iddialara karşı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken, avukatı Nagehan Boyraz da haberlerin ardından hukuki süreç için hazırlık yapıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu, avukatının açıklamasını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sunucu Tuğçe Aral'ın 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı! Berk Oktay'dan apar topar açıklama geldi - 6. Resim

Yapılan açıklamada "Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz. Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz" İfadeleri yer aldı.

