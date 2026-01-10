Uzmanlar kuvvetli lodosun baş ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açabileceğini belirterek uyarıyor; özellikle yüksek tansiyonu olanların hava değişikliklerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, kuvvetli lodosun baş ağrısı, hâlsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi şikâyetlere yol açabileceğini belirterek, özellikle yüksek tansiyonu olanların mevsime bağlı hava değişikliklerinde kan basınçlarını takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Son günlerde yurdun büyük bir bölümünde zaman zaman etkisini sürdüren kuvvetli lodos insan sağlığını olumsuz etkilediği belirten Prof. Dr. Şevket Özkaya, açıklamalarda bulundu.

Lodosun yol açtığı hava basıncındaki ani değişimlerin pek çok insanda baş ağrısı ve hâlsizlik şikâyetleri yaşattığını belirten Dr. Özkaya, “Bunu ‘lodos çarptı’ olarak tanımlıyorlar. Lodos ayrıca hormonal dengeyi bozan ve psikolojik problemlere de yol açarak; yorgunluk, hâlsizlik, uykusuzluk, çalışma isteğinin azalması, göz kanlanması, ağrı, mide bulantısı, nefes darlığı, uyuşukluk, iştah değişiklikleri ve psikolojik problemler gibi şikâyetlere de sebep oluyor” dedi.

