Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış"

Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: &quot;İyi paraymış&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Çakal’ lakabıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal’ın sosyal medya platformlarındaki abonelik gelirleri her geçen gün katlanarak artıyor. Genç rapçinin kazancının ulaştığı rakamlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, iddialara göre ünlü ismin aylık abonelik gelirinin 250 bin TL’yi aştığı öne sürüldü.

Sosyal medya platformlarında milyonlara ulaşan geniş bir hayran kitlesi bulunan Emirhan Çakal, hem paylaşımları hem de yalnızca abonelerine sunduğu içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış" - 1. Resim

Genç rapçi, sahne performansları ve kendine has tarzının yanı sıra sosyal medya gelirleriyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış" - 2. Resim

AYLIK GELİRİ 250 BİN TL'Yİ GEÇTİ

‘Çakal’ lakabıyla tanınan ünlü rapçi, kullandığı abonelik sistemi sayesinde ciddi bir kazanç elde ediyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre, Çakal’ın sadece bu sistem üzerinden elde ettiği aylık gelirin 250 bin TL’yi geçtiği öne sürüldü.

Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış" - 3. Resim

Sosyal medyada hızla yayılan bu rakam, hem hayranları hem de müzik dünyasındaki isimler arasında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk donanması harekete geçti! Rum-Yunan planı saniyeler içinde çöktü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti - MagazinEn büyük hayali ortaya çıktı! Duyanlar gözyaşlarına boğulduAcı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti - MagazinAcı haberi kızı duyurdu! Umman Özkul vefat ettiJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar - MagazinJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı - Magazin45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştıŞarkıcı Selcan Asyalı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme - MagazinÜnlü şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda - Magazin81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda
Sonraki Haber Yükleniyor...