Ünlü rapçi Emirhan Çakal’ın aylık sosyal medya kazancı şoke etti: "İyi paraymış"

Sosyal medya platformlarında milyonlara ulaşan geniş bir hayran kitlesi bulunan Emirhan Çakal, hem paylaşımları hem de yalnızca abonelerine sunduğu içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Genç rapçi, sahne performansları ve kendine has tarzının yanı sıra sosyal medya gelirleriyle de adından söz ettiriyor.

AYLIK GELİRİ 250 BİN TL'Yİ GEÇTİ

‘Çakal’ lakabıyla tanınan ünlü rapçi, kullandığı abonelik sistemi sayesinde ciddi bir kazanç elde ediyor. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın iddiasına göre, Çakal’ın sadece bu sistem üzerinden elde ettiği aylık gelirin 250 bin TL’yi geçtiği öne sürüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan bu rakam, hem hayranları hem de müzik dünyasındaki isimler arasında geniş yankı uyandırdı.