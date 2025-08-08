Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti

Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Usta sanatçı Münir Özkul&#039;un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir kanserle mücadele eden Münir Özkul’un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. En büyük arzusu, usta sanatçının hayatını ve sanat serüvenini anlatan bir belgesel çekmekti; ancak bu hayalini gerçekleştiremeden vefat etti.

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremedi - 1. Resim

Bir süredir hastanede tedavi gören Özkul’un vefat haberini, usta sanatçının kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından duyurdu.

Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremedi - 2. Resim

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN VEFAT ETTİ

Güner Özkul paylaşımında, “Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremedi - 3. Resim

Umman Özkul, en büyük hayallerinden biri olarak gördüğü, 2018’de vefat eden Münir Özkul’un hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan bir belgesel hazırlamak istiyordu; ancak bu hayalini gerçekleştiremeden vefat etti.

Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremedi - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nijerya'da çete üyelerine hava operasyonu! 30 ölü varYatalak kadın, öz oğlu tarafından acımasızca dövülmüştü! Valilik'ten açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti - MagazinAcı haberi kızı duyurdu! Umman Özkul vefat ettiJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar - MagazinJennifer Lopez’i mağazaya almamışlardı! O çalışanla ilgili flaş karar45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştı - Magazin45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü… Kanserle savaşan Gül Onat son halini paylaştıŞarkıcı Selcan Asyalı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme - MagazinÜnlü şarkıcı kansere yakalanmıştı! Sağlık durumuyla ilgili önemli gelişme81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda - Magazin81 yaşında hayatını kaybetmişti! Selçuk Alagöz'e veda9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Seda Önder ile İhsan Sapan boşanıyor - Magazin9 yıllık evlilikte kriz büyüdü! Ünlü çift boşanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...