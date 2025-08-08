Usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul’dan acı haber! O hayalini gerçekleştiremeden vefat etti

Münir Özkul’un eşi Umman Özkul, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören Özkul’un vefat haberini, usta sanatçının kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından duyurdu.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN VEFAT ETTİ

Güner Özkul paylaşımında, “Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Umman Özkul, en büyük hayallerinden biri olarak gördüğü, 2018’de vefat eden Münir Özkul’un hayatını ve sanat yolculuğunu konu alan bir belgesel hazırlamak istiyordu; ancak bu hayalini gerçekleştiremeden vefat etti.