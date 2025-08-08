Acı haberi kızı duyurdu! Münir Özkul'un eşi Umman Özkul vefat etti
2018 yılında hayatını kaybeden sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, uzun süredir kanser ile savaşıyordu. Acı haberi kızı Güner Özkul duyurdu, hayatını kaybetti.
Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Gülen Gözler', 'Mavi Boncuk' gibi Yeşilçam'a damga vuran filmlerde yer alan usta sanatçı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti.
Acı haberi kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından duyurdu.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Güner Özkul paylaşımında cenaze programına da yer verdi. Özkul açıklamasında, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08.08.2025 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.
