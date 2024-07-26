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Kaza yapan rap müzik sanatçısı Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kaza yapan rap müzik sanatçısı Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rapçi Emirhan Çakal'ın geçirdiği trafik kazasının ardından sevenleri endişelenirken sağlık durumu nasıl, kaza mı yaptı araştırılırken sanatçı, sosyal medya hesabından kaza sonrası paylaşımda bulunarak sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

1 Ocak 2001 yılında doğan Çakal'ın bugün sosyal medya hesabında paylaştığı kaza fotoğraflarının ardından sevenleri endişelenirken kaza sonrası paylaştığı fotoğraflar konuşuldu.

ÇAKAL KAZA MI YAPTI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Emirhan Çakal isimli sanatçı, trafik kazası geçirdiğini sosyal medya hesabından paylaşırken hayranları "Geçmiş olsun" mesajları paylaştı.

İlk olarak bir araca çarparak takla atmaktan kurtulan isme sonrasında başka bir araba çarptı. Kaza anında yaşananları “İşin garip tarafı biz çekiciyi beklerken, beni video çektiği esnada arabaya yandan vurmaları. Böyle bir şey olamaz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim” sözleri ile anlatırken fotoğrafları da paylaştı:

Kaza yapan rap müzik sanatçısı Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı - 1. Resim

Kaza yapan rap müzik sanatçısı Çakal, sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı - 2. Resim

ÇAKAL KİMDİR, NERELİ?

Müzik dünyasında adından söz ettiren genç sanatçı Çakal, 2001 yılında Bursa'da dünyaya gelirken 2021 senesinde Reckol ile beraber çıkardığı "Perros Blancos" ve "Glock" şarkıları ile tanınmaya başladı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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