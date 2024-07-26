Türk rap şarkıcısı olan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 16:10 - Güncelleme:

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Sahne adı Çakal olan Emirhan Çakal, yaptığı müzikler ile adından söz ettirirken kısa sürede başarı elde etti. 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları rap müzik dünyasına adım atan şarkıcının Saygı1 konserinde performansı dikkat çekerken Çakal kaçlı, kaç yaşında merak konusu oldu.