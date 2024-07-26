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Türk rap şarkıcısı olan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk rap şarkıcısı olan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sahne adı Çakal olan Emirhan Çakal, yaptığı müzikler ile adından söz ettirirken kısa sürede başarı elde etti. 2020 yılında Reckol ile yayımladıkları rap müzik dünyasına adım atan şarkıcının Saygı1 konserinde performansı dikkat çekerken Çakal kaçlı, kaç yaşında merak konusu oldu.

2021 senesinde Reckol ile yayımladıkları Perros Blancos şarkısının ardından müziklerini dinletmeye başlarken kısa sürede büyük dinleyici kitlesine hakim oldu. Sevenleri Çakal'ın kaç yılında doğduğunu araştırırken yeni şarkıları ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÇAKAL KAÇLI, KAÇ YAŞINDA?

Türk rap müziğin yeni isimlerinden biri olan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında Bursa'da doğdu. Kısa sürede müzik dünyasında başarı yakalayan isim, 2021 yılında yayımladıkları Perros Blancos" ve "Glock" adlı şarkılar ile hayran kitlesini oluşturdu.

Türk rap şarkıcısı olan Çakal, 1 Ocak 2001 yılında doğdu - 1. Resim

RAP MÜZİK SANATÇISI ÇAKAL KİMDİR?

Bursa'da doğan sanatçı 2020 senesinde Reckol ile beraber yayımladığı "Kanalım Yok" şarkısıyla çıkış yaparken aynı sene içerisinde yayımladığı 2 şarkı ile tanındı.

2021 yılında "Lütfen" şarkısını paylaşmasının ardından Reckol ile birlikte "Pişman" adından 3 şarkılık EP yayımladı.

Mahvettim isimli şarkısıyla beraber hayran kitlesine ulaşan isim, 2022 senesinde "Antrikot" adında tekli çıktı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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