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Haberler > Magazin > Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi

Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada ‘Çakal’ olarak bilinen rapçi Emirhan Çakal kaza yaptı. Çakal'ı görüntülemeye çalışan başka bir kadın şoför ise önüne bakmayınca rapçinin aracına çarptı.

Geçtiğimiz gün bir ilkokulda düzenlediği eğlencede küçük çocuklara cinsel içerikli şarkı söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan Çakal, son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi. 

Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi - 1. Resim

Emirhan Çakal’ın adı bugün iki kazaya karıştı. Çakal, önce bir araca çarparak takla atmaktan kurtuldu, daha sonra ise başka bir araç kendisine çarptı. 

Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi - 2. Resim

PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

‘Aşk Olsun’ , ‘Mahvettim’ , ‘İmdat’ gibi şarkılarıyla bilinen rapçi, pahalı otomobiliyle park halindeki bir araca çarptı. Takla atmaktan son anda kurtulan isim ölümden döndü. 

KAZAYI ÇEKEN KADIN 

Daha sonra ise çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşandı. Çakal’ın kaza anını çekmek isteyen bir kadın hayranı, o anları videoya alırken rapçinin aracına çarptı. O anları sosyal medyadan gülerek anlatan Çakal, “İşin garip tarafı biz çekiciyi beklerken, beni video çektiği esnada arabaya yandan vurmaları. Böyle bir şey olamaz, ben hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerini kullandı. 

Rapçi Çakal kaza yaptı, ağır hasar gören aracıyla gülerek poz verdi - 3. Resim

Zarar gören araçla poz veren Çakal, daha sonra ise kazaya karışan tüm kişilerle bir selfie yapıp Instagram hesabından yer verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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