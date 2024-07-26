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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen iddialı diziyle el sıkıştı!

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Kızılcık Şerbeti&#039;nin Çimen&#039;i Selin Türkmen iddialı diziyle el sıkıştı!

Magazin Haberleri

Geçtiğimiz sezonda 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Çimen karakterini oynayan Selin Türkmen, Atv'de yayınlanacak olan 'Kara Dut' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Zuhal’in kız kardeşi Aslı’yı canlandıracak.

Yeni sezonda Atv'de yayınlanacak olan 'Kara Dut' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Murat Saraçoğlu’nun yöneteceği dizide İrem Helvacıoğlu, Engin Şenkan, Burak Dakak, Aslı İnandık, Onur Gürçay, Ebrar Karaban ve Naz Elmas gibi isimler yer alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Burak Dakak, Zuhal’in büyük aşkı Tayfun’un kuzeni Bora olarak hikayede yerini alacak. Dakak’ın partneri ve Zuhal’in de kız kardeşi olan Aslı’ya hayat verecek olan oyuncu da belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen iddialı diziyle el sıkıştı! - 1. Resim

Rolü, 'Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen canlandıracak. 'Kara Dut' dizisinin senaryosu Sırma Yanık’ın imzasını taşıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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