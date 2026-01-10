Ankara, Suriye ordusunun SDG/YPG’ye yönelik operasyonunu yakından izlerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte anbean bilgilendiriliyor ve diplomatik temaslar eş zamanlı sürdürülüyor.

YEŞİM ERARSLAN / ANKARA - Suriye ordusunun, terör örgütü SDG/YPG’ye karşı düzenlediği operasyon Ankara’nın takibinde...

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin başından bu yana anbean bilgilendiriliyor ve onun talimatları doğrultusunda planlar yapılıyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı da olayların barışçıl metotlarla çözülmesi maksadıyla, sürekli Şam ve ABD ile görüşüyor.

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) aracılığıyla SDG’ye gerekli mesajlar iletiliyor. Sahada bulunan MİT personeli ise 24 saat esasıyla olan biteni izliyor, muhtemel göç hareketlerine karşı çalışmalar yürütüyor. Kaynaklar, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve merkezî otoritesinin yeniden tesis edilmesi için bu operasyon şart” diyor.

