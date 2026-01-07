Askeri müdahale planı masada! Trump gözünü Grönland'a dikti
Beyaz Saray sözcüsü Leavitt, yaptığı açıklamada, Trump ve ekibinin Grönland'ı satın almak için ABD ordusunu kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri tartıştığını söyledi.
- Başkan Trump, Grönland'ın ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi olduğunu belirtti.
- Trump, Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanları caydırmak için Grönland'ın hayati önem taşıdığını savundu.
- Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.
- Leavitt, ABD ordusunu kullanmanın da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek olduğunu belirtti.
- Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ı almamız gerektiğini öne sürdü.
- Trump, Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu vurguladı.
Beyaz Saray, Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirinin sorusuna verdiği yazılı cevapta, Trump yönetiminin Grönland ile ilgili yaklaşımını değerlendirdi.
Leavitt, cevabında, "Başkan Trump, Grönland'a sahip olmanın ABD'nin ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Kuzey Kutbu bölgesindeki düşmanlarımızı caydırmak için hayati önem taşıdığını açıkça belirtmiştir. Başkan ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve ABD ordusunu kullanmak da her zaman Başkomutan'ın elinde olan bir seçenek." ifadelerini kullandı.
Leavitt'in cevabı, Başkan Donald Trump'ın stratejik amaçlarla adaya sahip olma arzusu konusundaki son açıklamasının ardından geldi.
Trump önceki günkü açıklamasında ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'e sahip olmaları gerektiğini ve bunun özellikle Rusya ile Çin'e karşı bir güvenlik önceliği olduğunu ifade etmişti.