İzleyiciler, "Eşref Rüya 7 Ocak'ta var mı? " sorusunun cevabını merak ediyor. Kanal D'nin popüler dizisi Eşref Rüya'nın 7 Ocak Çarşamba günü Kanal D yayın akışında yer alıp olmadığı, özellikle akşam saatlerinde ekran başında olacak izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizinin yeni bölüm tarihi gündeme geldi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya, her hafta Çarşamba günleri izleyicileri başına kilitliyor. Dizinin takipçileri, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümün akıbetini merak ediyor.

Eşref Rüya 7 Ocakta var mı? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

EŞREF RÜYA 7 OCAK'TA VAR MI?

Eşref Rüya 7 Ocak'ta yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında, saat 20.00'de Eşref Rüya'nın tekrar bölümünün izleyici ile bir araya geleceği görülüyor. Bu kapsamda Eşref Rüya'nın yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, dizinin yayın tarihini arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Eşref Rüya 7 Ocakta var mı? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşref Rüya'nın 28. bölümünün 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor. Yılbaşı tatili nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu nedenle Eşref Rüya dizisi 31 Aralık 2025'te ekrana gelmedi. Dizi, bu hafta da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

Eşref Rüya 7 Ocakta var mı? Gözler Kanal D yayın akışına çevrildi

7 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Yabancı Damat

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Eşref Rüya (Tekrar)

23:15 – Beyaz’la Joker (Tekrar)

01:45 – Titana Saldırı

03:15 – Poyraz Karayel (Tekrar)

05:00 – Üç Kız Kardeş (Tekrar)

İLGİLİ HABERLER HABERLER Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor

Haberle İlgili Daha Fazlası