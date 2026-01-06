Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 6 Ocak TV yayın akışı araştırılıyor
Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayanlar hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırmaya başladı. 6 Ocak 2026 Salı günü için yayın akışı belli oldu. İşte, günün öne çıkan dizileri...
Bu akşam televizyon ekranlarında dizi keyfi yapmak isteyen izleyiciler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevapa aramaya başladı. Ulusal kanalların yayın akışları belli olurken, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TV8 gibi kanalların yayın akışları...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'da Kıskanmak yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Ayrıca ATV'de Fenerbahçe-Samsunspor maçı futbolseverleri ekrana kilitlerken Kanal D'de Gol Kralı ve Star'da Bayi Toplantısı yayınlanacak.
6 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
19:45 - Finale Doğru
20:30 - Fenerbahçe-Samsunspor
22:50 - Çakallarla Dans 4
00:40 - Stajyer Mafya
6 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Bahar
09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Rüya Gibi/Yeni Bölüm
00:15 - Kızılcık Şerbeti/Tekrar
02:45 - Veliaht
6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Gol Kralı
21:45 - Gol Kralı
23:30 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
02:15 - Poyraz Karayel
04:30 - Üç Kız Kardeş
6 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Bayi Toplantısı
22:30 - Bayi Toplantısı
00:30 - Son Hıçkırık
02:30 - Kaderimin Oyunu
6 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 – İstiklal Marşı
05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 - Kalk Gidelim
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 - Kasaba Doktoru
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Miami'de Bir Gece | Yabancı Sinema
02:15 - Lingo Türkiye
6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
6 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
00.00 – Çifte Milyon
02.45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)
04.45 – Kefaret (Alt Yazılı)
06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)