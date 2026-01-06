Bu akşam televizyon karşısına geçmeyi planlayanlar hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırmaya başladı. 6 Ocak 2026 Salı günü için yayın akışı belli oldu. İşte, günün öne çıkan dizileri...

Bu akşam televizyon ekranlarında dizi keyfi yapmak isteyen izleyiciler "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna cevapa aramaya başladı. Ulusal kanalların yayın akışları belli olurken, yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler izleyicilerin ilgisini çekiyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, NOW, TV8 gibi kanalların yayın akışları...

Bu akşam saat 20.00'de Show TV'de Rüya Gibi, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve NOW'da Kıskanmak yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Ayrıca ATV'de Fenerbahçe-Samsunspor maçı futbolseverleri ekrana kilitlerken Kanal D'de Gol Kralı ve Star'da Bayi Toplantısı yayınlanacak.

6 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

19:45 - Finale Doğru

20:30 - Fenerbahçe-Samsunspor

22:50 - Çakallarla Dans 4

00:40 - Stajyer Mafya

6 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Rüya Gibi/Yeni Bölüm

00:15 - Kızılcık Şerbeti/Tekrar

02:45 - Veliaht

6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Gol Kralı

21:45 - Gol Kralı

23:30 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

02:15 - Poyraz Karayel

04:30 - Üç Kız Kardeş

6 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Bayi Toplantısı

22:30 - Bayi Toplantısı

00:30 - Son Hıçkırık

02:30 - Kaderimin Oyunu

6 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 – İstiklal Marşı

05:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 - Kalk Gidelim

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Miami'de Bir Gece | Yabancı Sinema

02:15 - Lingo Türkiye

6 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

6 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

19.00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20.00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

00.00 – Çifte Milyon

02.45 – Şevkat Yerimdar (Alt Yazılı)

04.45 – Kefaret (Alt Yazılı)

06.00 – Son Yaz (Alt Yazılı)

