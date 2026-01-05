Bu akşam hangi diziler var? Gözler TV yayın akışına çevrildi
5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi severler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yılın ilk haftasının ardından bazı popüler dizilerin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelecek. İşte günün dizileri...
Televizyon izleyicileri bu akşam ekranlarda hangi dizilerin olacak merak edilip araştırılıyor. Özellikle 21.00'de yayınlanacak yapımlar için seyirciler, güncel TV yayın akışı listesini heyecanla takip ediliyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı....
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, SHOW TV'de Görümce dizileri ekrana gelecek. Öte yandan ATV'de Galatasaray - Trabzon maçı, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Star Tv'de Boneyard ekrana gelecek.
5 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Uzak Şehir
23:45 - Güller ve Günahlar
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Üç Kız Kardeş
5 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Cennetin Çocukları
00:15 - Kovan | Türk Sineması
02:00 - Teşkilat
03:35 - Kasaba Doktoru
5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
20:30 - Galatasaray - Trabzon
22:50 - Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema
01:00 - Bir Gece Masalı
03:30 - Kardeşlerim
05:30 - Aldatmak
5 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Görümce
22:15 - Atla Gel Şaban
00:15 - Görümce
02:30 - Atla Gel Şaban
03:45 - Rüya Gibi
5 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Boneyard
22:00 - Boneyard
00:00 - Sahipsizler
02:30 - Kaderimin Oyunu
04:00 - Söz
05:15 - Kiralık Aşk
5 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 - Survivor Ekstra / Canlı
01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
5 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Çifte Milyon
22:30 - Hadi İnşallah
00:15 - Fazla Şaapma
02:15 - Şevkat Yerimdar
04:45 - Kefaret
06:00 - Son Yaz