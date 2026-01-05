5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi severler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Yılın ilk haftasının ardından bazı popüler dizilerin yeni bölümleri bu akşam ekrana gelecek. İşte günün dizileri...

Televizyon izleyicileri bu akşam ekranlarda hangi dizilerin olacak merak edilip araştırılıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8 ve Now TV yayın akışı....

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Cennetin Çocukları, SHOW TV'de Görümce dizileri ekrana gelecek. Öte yandan ATV'de Galatasaray - Trabzon maçı, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 ve Star Tv'de Boneyard ekrana gelecek.

5 OCAK KANAL D TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Uzak Şehir

23:45 - Güller ve Günahlar

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Üç Kız Kardeş

5 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Cennetin Çocukları

00:15 - Kovan | Türk Sineması

02:00 - Teşkilat

03:35 - Kasaba Doktoru

5 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

20:30 - Galatasaray - Trabzon

22:50 - Ay Lav Yu Tuu / Yerli Sinema

01:00 - Bir Gece Masalı

03:30 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

5 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Görümce

22:15 - Atla Gel Şaban

00:15 - Görümce

02:30 - Atla Gel Şaban

03:45 - Rüya Gibi

5 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Boneyard

22:00 - Boneyard

00:00 - Sahipsizler

02:30 - Kaderimin Oyunu

04:00 - Söz

05:15 - Kiralık Aşk

5 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

01:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

5 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Çifte Milyon

22:30 - Hadi İnşallah

00:15 - Fazla Şaapma

02:15 - Şevkat Yerimdar

04:45 - Kefaret

06:00 - Son Yaz

