Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekrana gelecek yapımları yakından takip ediyor. 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı ulusal kanallarda hem dizi hem de spor karşılaşmaları öne çıkıyor. Kanal D ve TRT 1’de sevilen diziler yeni bölümleriyle yayınlanırken ATV’de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa mücadelesi akşam kuşağının en dikkat çeken yayını olarak öne çıkıyor. İşte 5 Ocak Pazartesi TV yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek yapımlar.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Dizi, 44. bölümüyle saat 20.00 itibarıyla Kanal D yayın akışında yer alıyor.

Uzak Şehir, Cennetin Çocukları bu akşam var mı? 5 Ocak TV yayın akışı

CENNETİN ÇOCUKLARI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 5 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Dizi, güçlü hikayesi ve karakter derinliğiyle pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Bu akşam yayınlanacak 17. bölümde İskender’in geçmişiyle yüzleşmesi ve Arafköy’de yaşanan gelişmeler ön plana çıkıyor.

5 OCAK PAZARTESİ TV’DE NELER VAR?

5 Ocak Pazartesi akşamı kanalların yayın akışında dizi, film ve spor karşılaşmaları dikkat çekiyor. ATV ekranlarında saat 20.30’da, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Trabzonspor Süper Kupa maçı canlı yayınla ekrana geliyor.

Diğer kanallarda ise saat 20.00'de Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026, Show TV’de sinema filmi, NOW TV’de ise İlker Ayrık'la Çifte Milyon yarışması ekrana gelecek.

