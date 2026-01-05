5 Ocak Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde rekabet yine yükseldi. Gelinler bu hafta Çakallı Menemen tarifinde yarıştı. Haftaya yeni katılan yarışmacı Gülay'ın ardından 5-9 Ocak haftasında dengelerin nasıl değişeceği merak edildi. 5 Ocak Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu takip ediliyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, 5 Ocak Pazartesi günü bölümüyle yine yoğun ilgi gördü. Günün yemeği olan Çakallı Menemen, gelinler arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, yapılan hatalar puanlara doğrudan yansıdı.

5 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

5 Ocak 2026 tarihli bölümde gelinler, Çakallı Menemen tarifi ile kaynanaların karşısına çıktı. Yapılan puanlamalar sonucunda günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli oldu. Haftanın ilk gününde birinciliği alan isim haftanın başında avantajı elde edecek. Günün birincisi Tuğba oldu.

5 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? İşte günün çeyrek altını kazanan ismi

5 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

5 Ocak bölümünde puanlamada yalnızca lezzet değil, doğrama teknikleri ve sunum detayları da belirleyici oldu. Yapılan değerlendirmelerde gelinlerin puan durumundaki sıralaması da belli oldu. Günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Puan durumu geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Tuğba:

Miyase:

Kader:

Gülay:

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta elenen isim 47 puanla Yağmur oldu. Miyase ise 79 puanla 10 altın bileziği kazandı.

