Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de ilk eleme haftasında heyecan doruğa çıktı. Yeni eleme sistemi, kader konseyi ve ödül oyunu öncesi alınan cezalar izleyicilerin gündeminde yer aldı. Survivor'ın ilk haftasında eleme adayları arasında Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude bulunuyor. Oynanan düello ve kader konseyinin ardından Survivor'dan ilk elenen isim belli oldu. Peki, Survivor 2026'da kim elendi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026 sezonunda ilk kez uygulanacak eleme ve ceza sistemiyle dikkat çekti. 4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümde hem ödül oyunu hem de eleme sürecine dair gelişmeler yakından takip edildi.

SURVİVOR 2026 KİM ELENDİ?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında 4 Ocak 2026 tarihli bölümde eleme gecesi yaşandı. Yeni format kapsamında eleme adayları arasından bazı yarışmacılar seyirci oylamasıyla düellodan kurtulurken kalan isimler final düellosunda karşı karşıya geldi. Seyirci düellosundan kurtulan isimler; Beyza, Lina ve Sude oldu.

Bu süreçte “kader konseyi” uygulaması ilk kez devreye alınacak. 4 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölüm itibarıyla yarışmaya veda eden isim Selen Görgüzel oldu.

Selen Görgüzel, Gönüllüler takımından Gözde ile çıktığı iki oyunu da kaybederek kader konseyine geldi. Gönüllüler takımı Selen'i takımlarında istemedikleri yönünde oy kullanmalarının ardından Survivor'a ilk haftadan veda eden isim de netleşmiş oldu.

Survivor 2026 kim elendi? 4 Ocak Ünlüler Gönüllüler kazanan takım gündemde!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

4 Ocak tarihli Survivor bölümünde oynanan ödül oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. 12-9 kazanan Gönüllüler takımı Mert Nobre'nin aldığı son sayıyla yumurta ödülünün sahibi oldu. Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ceza olarak odun taşıdı.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Beyza

Lina

Selen

Gözde

Sude

