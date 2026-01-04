Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de Engincan Tura oldu. Gönüllüler takımında yarışan olan Tura’nın yaşı, memleketi ve kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonu için kadro açıklamaları sürerken, Gönüllüler takımında yer alacak yarışmacılar da netleşmeye başladı. Erkek yarışmacılar arasında açıklanan isimlerden biri olan Engincan Tura, yarışma öncesi en çok araştırılan isimler arasında yer aldı.

SURVİVOR ENGİNCAN TURA KİMDİR?

Engincan Tura, 1996 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde doğdu. 29 yaşında olan Tura, genç yaşlardan itibaren sanat ve sporla ilgilenmeye başladı. Profesyonel olarak oyunculuk ve modellik yapan Engincan Tura, kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürdü.

Oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli yapımlarda rol alan Engincan Tura, Kuruluş Osman ve Recep İvedik 5 gibi projelerde yer aldı. Fiziksel dayanıklılık gerektiren yapımlarda da görev alması, Survivor öncesinde dikkat çeken özellikleri arasında gösteriliyor.

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gönüllüler takımı kadrosu:

Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü.

