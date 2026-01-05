Belçika, son yılların en sert soğuk hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde eksi 17 dereceye, Ardenler’de ise rekor seviyelere yaklaşması beklenirken, ülke genelinde "sarı alarm" verildi.

Belçika genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM), hava sıcaklıklarının ülke genelinde eksi 10 derecelere kadar düşeceğini, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın bölgelerde ise yer yer eksi 15 ila eksi 17 derece seviyelerinin görülebileceğini duyurdu.

KAR KALINLIĞI 25 SANTİMİ BULACAK

Meteoroloji yetkilileri, buzlanma ve don riskine karşı uyarılarda bulunurken, bazı bölgelerde kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde "sarı kodlu alarm" durumuna geçildi.

Son 10 yılın en soğuğu yolda! Belçikada termometreler eksi 17yi gösterecek

"ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Akşam saatlerinden itibaren ana arterlerde ve şehir içi yollarda tuzlama çalışmaları başlatılırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu. Aşırı soğuklar nedeniyle sosyal önlemler de devreye alındı; bazı tren istasyonlarının, gece saatlerinde evsizlerin barınabilmesi için açık tutulacağı bildirildi.

Belçika’nın önde gelen meteoroloji uzmanlarından Luc Trullemans, kuru ve sert soğukların pazartesi gecesinden itibaren kar yağışıyla birlikte etkisini artıracağını belirterek, özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

EN ÇOK ARDENLER ETKİLENECEK

Atlas Okyanusu kıyısındaki Anvers ve Ostende’den başlayarak Brüksel’e doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının, ülkenin doğusundaki Ardenler bölgesinde çok daha sert hissedileceği ifade ediliyor. Yetkililer, bu bölgede sıcaklıkların eksi 18 derecenin altına düşerek son on yılın en düşük seviyelerine yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Belçika, tarih boyunca nadir de olsa aşırı soğuk hava rekorlarına sahne oldu. Ülkede şimdiye kadar ölçülen en düşük sıcaklık, 27 Ocak 1942’de Gileppe Barajı çevresinde kaydedilen eksi 30,5 derece olarak biliniyor.

