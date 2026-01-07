Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, kamuoyunda büyük bir krize yol açan Grok sohbet robotu hakkındaki tepkilere rağmen, 20 milyar dolar yatırım topladığını açıkladı. Şirketin amiral gemisi Grok, rızasız olarak kadınların ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel içerikli “deepfake” görüntülerini üretmesi nedeniyle şiddetli eleştirilerin odağında yer alıyor. Üretilen görüntüler Musk’ın oğullarının annesini de içeriyor. İngiltere ve Fransa ise platforma karşı soruşturma açmaya hazırlanıyor.

xAI’ın gerçekleştirdiği son yatırım turunda Nvidia, Fidelity Management, Katar’ın devlet varlık fonu ve Musk’ın yakın arkadaşı Antonio Gracias'ın özel yatırım firması Valor Equity Partners gibi önde gelen yatırımcılar yer aldı. Şirket basın bültenine göre, 15 milyar dolarlık ilk hedefi aşan bu finansman turuyla xAI, Grok’un görüntü oluşturma yeteneklerini duyuruda özellikle öne çıkardı.

IRKÇI VE YASA DIŞI İÇERİK ÜRETTİ

ChatGPT’nin üreticisi rakibi OpenAI kadar geniş çaplı bir tanınırlığa sahip olmayan xAI, sürekli olarak yanlış bilgi, ırkçı içerik ve potansiyel olarak yasa dışı cinsel materyal üretmekle eleştiriliyor. Yapay zeka sektöründeki büyük yükselişe rağmen, şirket bu itibar sorunlarına rağmen hem devlet sözleşmeleri kazanmayı hem de milyarlarca dolar yatırım almayı başardı. xAI’ın son duyurusu, Grok’un ürettiği içeriklere karşı çok sayıda ülkenin cevap talep ettiği en sert tepkiler dönemine denk geldi.

Geçtiğimiz hafta boyunca Grok, X platformundaki kullanıcılardan on binlerce talep almış ve bu taleplere cevap olarak kadınların uygunsuz görsellerini üretmişti. Bu taleplerin birçoğunda, aralarında Musk'ın çocuklarından birkaçının annesi olan Ashley St Clair'in de bulunduğu, dijital olarak soyulmaya rıza göstermemiş kadınların görselleri kullanıldı.

"DEHŞETE DÜŞTÜM"

The Guardian’a konuşan St Clair, “Dehşete düştüm, özellikle de arkada yürümeye başlayan çocuğumun sırt çantasını görünce,” dedi ve X’e yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığını ekledi.

Grok’un ürettiği görseller arasında, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafının sohbet robotu tarafından manipüle edilerek, gerçek kıyafetlerinin çıkarılıp yerine bikiniyle tasvir edildiği bir görsel de bulunuyordu. Diğer müstehcen görsellerde ise 10 yaşına kadar inen çocuklar yer aldı. Sohbet robotu cuma günü, güvenlik önlemlerindeki aksaklıkların reşit olmayanların görsellerini üretmeye yol açtığını belirten bir özür yayınladı, ancak ilerleyen günlerde çocukların cinsel içerikli görsellerini üretmeye devam etti.

Grok, rızasız olarak kadınların ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel içerikli “deepfake” görüntülerini üretmesi nedeniyle şiddetli eleştirilerin odağında yer alıyor.

Diğer taraftan Fransız yetkililer, cuma günü Grok'un ürettiği içerikleri savcılara bildirerek, görsellerin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal edip etmediğine karar vermesi için medya düzenleyicilerine sevk etti. İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall da salı günü Grok’un deepfake'lerini "dehşet verici ve kabul edilemez" olarak kınadı ve İngiliz düzenleyici Ofcom'u harekete geçmeye çağırdı. Ofcom, X’te bir soruşturmanın gerekip gerekmediğini belirlemek için xAI ile temasa geçtiğini duyurdu. xAI’ın genel merkezinin bulunduğu ABD’deki yetkiller ise nispeten sessiz kaldı.

Şirket, Grok'un karıştığı bir önceki skanda sırasında, geçen yılın Temmuz ayında, benzer bir fonlama duyurusu yapmıştı. Sohbet robotunun Yahudi karşıtı içerik ve Nazi yanlısı ideoloji yayınlamaya başlamasından, hatta kendini "MechaHitler" olarak tanımlamasından bir hafta sonra xAI, ABD Pentagon ile yaklaşık 200 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

