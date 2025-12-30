Anadolu Ajansı
Belçika'da iki tramvay çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Belçika'nın Anvers kentinde bir tramvayın diğerine arkadan çarptığı kazada 9 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Belçika'nın Anvers kentinde bir tramvay, başka bir tramvaya arkadan çarptı.
Belga ajansının haberine göre, Anvers'in Zwijndrecht bölgesine doğru yol alan 5 ve 9 numaralı hatlardaki iki tramvay yerel saatle sabah 08.30 sıralarında çarpıştı.
2'Sİ SÜRÜCÜ OLMAK ÜZERE 9 KİŞİ YARALANDI
Halewijnlaan bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, iki tramvayın sürücüsü ile 7 yolcu yaralanırken, yetkililer yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Kaza nedeniyle 3, 5, 9 ve 15 numaralı tramvay hatlarında aksamalar yaşanırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
