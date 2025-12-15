Belçika’nın Charleroi kentinde uzun yıllardır hizmet veren Faslı aile restoranı, İslamofobik saldırıların hedefi oldu. İşletmeci Btissam, "Evimizde olduğu gibi, kimliğimiz ve inancımızla ağırlayacağız" dedi.

Belçika’nın Charleroi şehrinde 1980’li yıllardan beri hizmet veren bir restoran uğradığı İslamofobik saldırılarla gündem oldu.

Uzun yıllar önce Belçika’ya göç etmiş Faslı bir aile tarafından kurulan ve ikinci nesil tarafından işletilen restoran aldığı bir kararla, ülkede ırkçı ve İslam karşıtı çevrelerin hedefi oldu.

Belçika'da ırkçı saldırı: İslam karşıtları içki servis etmeyen restoranı hedef aldı

İşletmeci Benachir Btissam “Artık müşterilerimi evimde olduğu gibi kendi kimliğime, inancıma göre ağırlamak istiyorum. Olduğum gibi. Evimde içki içmiyoruz. Masamızda şarap bulunmuyor. Alkol yok. Son derece samimi, aileye ve herkese saygılı bir şekilde. İnanıyorum ki evimizde arzu ettiğimiz gibi davranabiliriz. Biz yine müşterilerimizi aynı sıcaklık ve aynı cömertlikle ağırlayacağız” dedi.

Belçika basını saldırıları “tam bir İslam düşmanlığı” olarak nitelendirdi. Hıristiyani-faşizm tüm Avrupa olduğu gibi Belçika’da da görülüyor. Yaşanan enerji krizi ve ülkede sosyal yardım fonlarının kesilmeye başlamasıyla yoksulluk derinleşirken, bu durum ırkçı ve İslam karşıtı kitlenin büyümesine yol açıyor.

