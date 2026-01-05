Saatler 20.00’yi gösterdiğinde dünya nefesini tutacak. Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun Manhattan federal mahkemesindeki ilk duruşması, yalnızca bir yargılama değil, aynı zamanda ABD hukuk sisteminin sınırlarının test edileceği bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor. Davanın seyri kadar, ABD federal hukukunun öngördüğü en ağır ceza ihtimali de tartışma konusu: Maduro için idam hukuken mümkün mü, yoksa bu sadece teoride kalan bir senaryo mu?

ABD güçleri tarafından Caracas’ta yakalanarak New York’a götürülen Venezuela lideri Nicolas Maduro bugün Türkiye saatiyle 20.00'da Manhattan federal mahkemesinde dört ayrı suçlamayla ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Savcılık dosyasında uyuşturucu kaçakçılığı, narko-terörizm komplosu ve ağır silah bulundurma gibi son derece ağır suçlamalar yer alırken, dünya kamuoyu şimdi tek bir soruya odaklanmış durumda: Maduro ABD’de idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir mi?

ABD HUKUKU NE DİYOR?

ABD federal hukukunda, Kontrollü Maddeler Yasası (Controlled Substances Act) ve buna bağlı olarak uygulanan Sürekli Suç Örgütü Yasası (Continuing Criminal Enterprise – CCE) kapsamında yargılanan sanıklar için en ağır yaptırımlar öngörülüyor. ABD Kongre Kütüphanesi verilerine göre, “sürekli bir suç örgütünün parçası olarak” bu yasaları ihlal etmekten suçlu bulunan kişiler, teorik olarak idam cezası da dahil olmak üzere en üst düzey cezalarla karşı karşıya kalabiliyor. Federal mevzuat, cinayet içermeyen bazı ağır uyuşturucu ve narko-terörizm suçlarını da bu kapsamda değerlendiriyor.

ABD'de idam cezasının uygulanmasında son yıllarda düşüş var. Ülkede, 2009'da 52 kişi idam edilirken geçen yıl 20 kişi idam edildi. ABD'de bu yıl şimdiye kadar 10 kişi idam edildi."

ANCAK UYGULAMADA SON DERECE NADİR

Ancak hukuk çevreleri, bu ihtimalin uygulamada son derece düşük olduğu değerlendirmesini yapmakta.

ABD’de idam cezalarının büyük bölümü doğrudan cinayet suçlarına dayanıyor.

Cinayet içermeyen uyuşturucu ve narko-terörizm dosyalarında idam cezası verilmesi oldukça nadir.

Öte yandan ABD hukuk tarihinde, görevde bulunan ya da devrilmiş başka bir ülke liderinin yalnızca uyuşturucu suçlamalarıyla idam cezasına çarptırıldığı bilinen bir örnek bulunmuyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores’in “Amerikan mahkemelerinde Amerikan adaletinin tüm ağırlığıyla yüzleşeceğini” ifade etti. Ancak savcılığın muhtemel bir mahkûmiyet halinde hangi cezayı talep edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlara göre Maduro’nun karşı karşıya olduğu en güçlü ihtimal, idamdan ziyade ömür boyu hapis cezası.

Yargı sürecinin uzun sürmesi ve davanın uluslararası hukuk, egemenlik dokunulmazlığı ve yakalanma yöntemi gibi başlıklarda ciddi tartışmalara yol açması bekleniyor.

Maduro ve eşi Flores, yargılama süreci boyunca Brooklyn’deki federal gözaltı merkezinde tutulmaya devam edecek.

MADURO “DÜNYADAKİ CEHENNEM” OLARAK ANILAN HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Venezuela’nın devrik lideri Nicolás Maduro, ABD güçleri tarafından düzenlenen operasyonun ardından New York Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde (MDC) tutuldu.

Venezuela lideri Maduro idam edilecek mi? ABD anayasaları ne diyor?

KÖTÜ ŞÖHRETLİ HAPİSHANE: MDC BROOKLYN

Metropolitan Gözaltı Merkezi, Manhattan ve Brooklyn’de yargılanmayı bekleyen federal sanıkların tutulduğu New York’taki tek federal hapishane olarak biliniyor. Tesis, geçmişte ağır koşulları nedeniyle bazı yargıçlar tarafından “barbar” olarak tanımlanmış ve yoğun eleştirilere konu olmuştu.

Hapishane, bir sanayi bölgesinde, bir alışveriş merkezinin yanında ve Özgürlük Heykeli’ne yakın bir noktada bulunuyor. Tutuklular ve avukatlar yıllardır personel yetersizliği, şiddet olayları ve altyapı sorunlarından şikayet etmekte.

ÜNLÜ MİSAFİRLERİ VAR

MDC Brooklyn’de daha önce R. Kelly, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried, Joaquín “El Chapo” Guzmán ve Sean “Diddy” Combs gibi birçok yüksek profilli isim tutulmuştu. Honduras’ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernández de ABD’de yargılanırken bir süre bu tesiste kalmıştı.

“ÖZEL KONUT BİRİMİNDE” TUTULMASI BEKLENİYOR

Eski Federal Cezaevleri Bürosu yetkililerine göre Maduro’nun, yüksek profilli tutuklular için ayrılan “özel konut biriminde” tutuluyor.

Hapishanede 2024 yılında iki mahkûmun diğer tutuklular tarafından öldürüldüğü, bazı cezaevi çalışanlarının ise rüşvet ve kaçak mal teminiyle suçlandığı biliniyor. 2019’daki uzun süreli elektrik kesintileri de tesisi gündeme taşımıştı.

YETKİLİLERDEN “İYİLEŞTİRME” AÇIKLAMASI

Federal Cezaevleri Bürosu, son dönemde tesiste bakım onarımlarının yapıldığını, sağlık ve güvenlik personelinin artırıldığını ve altyapı sorunlarının giderildiğini açıkladı. Kurum, mahkûm sayısının düşmesiyle birlikte suç ve kaçakçılıkta azalma yaşandığını savunuyor.

