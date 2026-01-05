ABD’nin New York’ta açtığı davada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun karşısına çıkacağı yargıcın, Ortodoks Yahudi kimliğiyle tanınan ve 11 Eylül bağlantılı dosyalara bakmış Federal Yargıç Alvin Hellerstein olduğu ortaya çıktı. Terör, ulusal güvenlik ve organize suç davalarındaki sert siciliyle bilinen Hellerstein’ın bu kritik dosyada nasıl bir yol izleyeceği şimdiden Washington ve Caracas’ta yakından izleniyor.

ABD’nin askeri operasyonuyla yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York’ta federal mahkemeye çıkarılıyor. Çift, Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden Manhattan’daki federal adliyeye naklediliyor. Dava, ABD yargı sisteminin en sert ve en deneyimli isimlerinden biri olan Federal Yargıç Alvin Hellerstein’ın önünde başlayacak.

DAVAYA ORTODOKS YAHUDİ YARGIÇ BAŞKANLIK EDECEK

Maduro’nun ilk duruşmasına, New York Güney Bölgesi’nin kıdemli yargıçlarından 92 yaşındaki Alvin Hellerstein başkanlık edecek. Onlarca yıllık tecrübeye sahip olan Hellerstein, daha önce terör, organize suç, ulusal güvenlik ve 11 Eylül bağlantılı davalara bakmış bir isim. Duruşma, Manhattan Federal Mahkemesi’nde öğle saatlerinde yapılacak.

Maduro’yu yargılayacak hakim bakın kim çıktı! 11 Eylül bağlantısı çok konuşulacak

BİLL CLİNTON ATAMIŞTI

Alvin Hellerstein, Mayıs 1998’de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne atandı. 1933 New York doğumlu olan Hellerstein, ABD Ordusu’nda askeri savcılık yaptı, uzun yıllar özel sektörde avukatlık yürüttü ve halen görevde olan en kıdemli federal yargıçlar arasında yer alıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro mahkemeye götürülüyor

TRUMP BAĞLANTISI

Hellerstein’ın kariyeri, ABD tarihine geçen dosyalarla dolu. 11 Eylül saldırıları sonrası açılan tazminat davaları, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’a yönelik cinsel saldırı davası ve Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen dosyaları bu mahkeme salonundan geçti. Şimdi aynı kürsüde Nicolas Maduro dosyası açılıyor.

NARKO-TERÖRİZM SUÇLAMALARI

ABD savcıları, Maduro hakkında uyuşturucu kaçakçılığı, narko-terörizm ve kokain ithalatı komplosu dahil dört ayrı suçlamayı mahkemeye sunacak. İddianameye göre Maduro, silahlı gruplar ve üst düzey devlet yetkilileriyle koordinasyon içinde, devlet kurumlarını kullanarak büyük çaplı kokain sevkiyatlarını yönetti.

Cilia Flores ise ayrı bir kokain kaçakçılığı komplosuyla suçlanıyor.

ABD operasyonuyla yakalanarak ABD'ye getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kelepçeli bir şekilde mahkemeye götürülüyor

POLLO CARVAJAL DOSYASIYLA DOĞRUDAN BAĞLANTI

Hellerstein, Venezuela rejiminin eski istihbarat şefi Hugo Armando “Pollo” Carvajal davasını da yürütüyor. ABD ile iş birliği yapan Carvajal, geçtiğimiz yaz New York’ta uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizm suçlarını kabul etti. Bu dosyada verilen ifadelerin, Maduro yargılamasında kilit rol oynayacağı biliniyor.

r. Adliyenin etrafındaki alan oldukça sessiz. Caddenin karşısındaki kaldırım medya mensupları için kordon altına alındı ve polis memurları etrafta dolaşıyor.

MAHKEME ADRESİ SEMBOLİK

Duruşma, New York’un en ağır davalarına ev sahipliği yapan Daniel Patrick Moynihan Federal Adliye Sarayı’nda yapılacak. Aynı binada daha önce eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernández de yargılanmış, 45 yıl hapis cezası almıştı. Hernández daha sonra Donald Trump tarafından affedilmişti.

BROOKLYN HÜCRESİNDEN MANHATTAN MAHKEMESİNE

Maduro, hafta sonu gerçekleştirilen ABD operasyonunun ardından New York’a getirildi ve Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’da tutulmaya başlandı. Aynı cezaevi, geçmişte birçok yüksek profilli sanığı da barındırmasıyla biliniyor.

Maduro’yu yargılayacak hakim bakın kim çıktı! 11 Eylül bağlantısı çok konuşulacak

MADURO İÇİN YOLUN SONU MU?

İlk duruşmada suçlamalar resmen okunacak, usule ilişkin işlemler yapılacak ve tutukluluk durumu ele alınacak. Mahkemenin, Maduro ve Flores’in yargılama süreci boyunca tutuklu kalmasına karar vermesi bekleniyor. Jürinin toplanması ve esas yargılamanın başlaması aylar, hatta yıllar sürebilir.

DOKUNULMAZLIK KAÇIRILMA TARTIŞMASI

Maduro’nun savunma ekibinin, ABD’ye getirilme sürecinin hukuka aykırı olduğu ve devlet başkanı sıfatıyla dokunulmazlığı bulunduğu yönünde itirazlar hazırladığı aktarılıyor. Bu başlıkların ilerleyen duruşmalarda mahkemenin gündemine gelmesi bekleniyor.

30 YIL İLE MÜEBBET ARASI CEZA İHTİMALİ

Maduro suçlu bulunması halinde 30 yıldan müebbet hapse kadar uzanan ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Dava, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve jeopolitik sonuçlarıyla da yakından izleniyor.

GÜVENLİK ALARMI ÜST SEVİYEDE

Duruşmanın yapılacağı Daniel Patrick Moynihan Federal Adliye Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Mahkeme, daha önce mafya liderleri, terör sanıkları ve yolsuzlukla suçlanan devlet başkanlarını da yargılamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası