Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda ABD’nin Venezuela operasyonu, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze’deki durum, Suriye ve ekonomi gündemi masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Beştepe’de gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde uluslararası ve iç politikaya dair kritik konular bulunuyor.

ANA GÜNDEM VENEZUELA

Öne çıkan başlıklar arasında ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyonu ve olası etkileri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bunun yanında Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze’deki son gelişmeler de toplantıda değerlendirilecek.

İç güvenlik gündeminde ise terörle mücadele ve Suriye’deki son durum öncelikli konular arasında. Ayrıca, SDG’nin merkezi hükümete entegrasyonunu öngören 10 Mart mutabakatıyla ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE MASADA

Ekonomi gündemi de kabinenin masasında olacak. Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı ve ekonomik gelişmelerin kapsamlı biçimde tartışılması planlanıyor.

Toplantı, hem dış hem iç politikada 2026 yılı için yol haritasının belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

